Huyền thoại Liverpool muốn loại Wirtz

Cựu danh thủ Jamie Carragher bày tỏ lo ngại về phong độ của Liverpool ở mùa giải năm nay khi có Florian Wirtz trong đội hình.

Wirtz chưa cho thấy được giá trị ở Liverpool.

Carragher ví lối chơi hiện tại của Liverpool chẳng khác nào một trận bóng rổ sau thất bại 0-1 trước Galatasaray rạng sáng 1/10. "Họ không chơi bóng đá, họ chơi bóng rổ. Cả trận toàn đội cứ chạy qua chạy lại từ đầu này đến đầu kia sân", Carragher nhận xét.

Theo ông, sự thiếu hiệu quả trong lối chơi của "The Kop" xuất phát từ việc HLV Arne Slot cố sử dụng Wirtz. Cựu hậu vệ người Anh chỉ trích màn trình diễn của Wirtz, cho rằng tiền vệ này không đáp ứng được kỳ vọng.

Carragher kêu gọi huấn luyện viên người Hà Lan mạnh dạn loại Wirtz khỏi đội hình chính để Liverpool trở lại với lối chơi làm nên thành công ở mùa giải trước.

"Wirtz cần bị rút khỏi đội hình và Liverpool phải quay về với những gì họ đã làm tốt ở mùa giải trước", Carragher nhấn mạnh. "Nhìn Liverpool chơi bóng hiện tại, tôi không thấy được hình ảnh một đội bóng top đầu thi đấu".

Sau khởi đầu ấn tượng, đội bóng của HLV Slot gặp khó khăn khi thua liên tiếp hai trận. Phát biểu trên BBC, Wayne Rooney cũng đánh giá: "Wirtz tài năng, nhưng làm hỏng sự cân bằng của Liverpool. Tôi không thấy có chỗ cho cậu ấy trong đội hình Liverpool".