Điều gì đã giúp Fati hồi sinh ở Monaco?

Từ một tài năng từng chìm trong chấn thương ở Barcelona, Ansu Fati lột xác mạnh mẽ nhờ kỷ luật thép và sự dìu dắt của Pogba, mở ra hành trình tái sinh đầy hứa hẹn ở Công quốc.

Ansu Fati đang hồi sinh ở AS Monaco.

Ansu Fati từng được kỳ vọng là viên ngọc sáng nhất trong lò La Masia của Barcelona, người kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại của Lionel Messi. Thế nhưng, chuỗi chấn thương liên miên đã biến những năm tháng tuổi 20 của anh thành cuộc chiến dai dẳng với chính cơ thể mình.

Từ hình ảnh một tài năng bùng nổ ở Nou Camp năm 2020, Fati dần chìm trong nỗi thất vọng, trở thành dấu hỏi lớn về tương lai. Nhưng giờ đây, ở Monaco, chàng trai gốc Guinea-Tây Ban Nha đang tìm lại nụ cười, cùng một khởi đầu rực rỡ đến mức nhiều người ngỡ ngàng.

Kỷ luật thép và kế hoạch phục hồi khắc nghiệt

Kể từ khi đặt chân đến Công quốc Monaco hồi tháng 7, Ansu Fati được đặt vào một chương trình đặc biệt, được thiết kế tỉ mỉ để khôi phục cả thể trạng lẫn tinh thần. Trước khi ký hợp đồng, Chủ tịch Dmitri Rybolovlev thậm chí còn cử bác sĩ riêng sang Barcelona để kiểm tra đầu gối của Fati suốt 5 giờ liền.

Sự thận trọng ấy cho thấy Monaco hiểu rất rõ những rủi ro, nhưng cũng tin vào cơ hội. Chính huấn luyện viên Adi Hütter, người kiên quyết khẳng định ông có thể hồi sinh cầu thủ này, đã góp phần quan trọng hoàn tất thương vụ.

Tại trung tâm huấn luyện, Fati bắt đầu ngày mới từ 7 giờ sáng và chỉ rời đi lúc 4 giờ chiều. Từ phòng gym, sân tập cho đến chế độ dinh dưỡng, mọi chi tiết đều nằm trong sự giám sát của đội ngũ y tế Daniel Yefremov và Hugo Le Loch.

Fati đã có 4 bàn mùa này

Những “ca làm việc marathon” dần đem lại kết quả rõ rệt: một thân hình săn chắc, sự tự tin trong từng pha bứt tốc, cảm giác dứt điểm ngày càng nhạy bén. Sau 3 trận, anh đã có 4 bàn thắng chỉ trong 97 phút thi đấu - minh chứng cho sự trở lại ấn tượng sau nhiều năm chìm trong chấn thương.

Nếu kỷ luật thép giúp Fati tái tạo cơ thể, thì Paul Pogba lại mang đến một bệ đỡ tinh thần không thể thay thế. Ngay từ những ngày đầu, cả hai đã tìm thấy sự đồng điệu.

Họ tập luyện riêng cùng nhau, chia sẻ về cuộc sống và nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Với một cầu thủ trẻ vừa rời khỏi mái nhà Barcelona, phải làm quen với đất nước, ngôn ngữ và văn hóa mới, Pogba giống như một người anh cả. Cựu sao Manchester United không chỉ đồng hành trên sân tập mà còn giúp Fati hòa nhập nhanh hơn với nhịp sống nơi xứ Công quốc.

Sự gắn kết này tạo ra một nguồn năng lượng tích cực trong phòng thay đồ Monaco. HLV Adi Hütter không giấu nổi sự hài lòng, bởi ngoài sự hồi sinh về mặt thể lực và phong độ, Fati còn đang được tiếp thêm sức mạnh tinh thần - yếu tố từng bị bào mòn sau những năm tháng chấn thương.

Tương lai rộng mở ở Công quốc

Monaco đặt niềm tin vào một canh bạc, nhưng đến thời điểm hiện tại, họ thấy những tín hiệu ngọt ngào. Fati vẫn còn cần thêm thời gian để đạt trạng thái sung mãn nhất, nhưng phong độ chói sáng ban đầu cho thấy anh có thể trở thành quân bài quan trọng trong tham vọng cạnh tranh của CLB.

Paul Pogba giúp đỡ Fati trên hành trình trở lại.

Sau kỳ tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới, Fati dự kiến chính thức trở lại thi đấu nhiều hơn trong màu áo Monaco. Với nền tảng thể lực đang ngày càng vững chắc, cùng sự đồng hành của Pogba và niềm tin từ Hütter, tiền đạo 22 tuổi có thể mở ra một chương mới rực rỡ trong sự nghiệp.

Từ nỗi ám ảnh chấn thương, Ansu Fati đã đi qua những ngày tăm tối để bắt đầu viết lại hành trình. Ở Monaco, anh không chỉ tìm lại phong độ mà còn lấy lại nụ cười đã mất từ lâu - nụ cười của một tài năng từng được xem là tương lai của Barcelona, và giờ đây đang tái sinh nơi đất nước bên bờ Địa Trung Hải.

Từ “ngọc thô” Barcelona đến chiến binh Monaco, Ansu Fati đang chứng minh rằng: với kỷ luật, niềm tin và một điểm tựa tinh thần, sự tái sinh là hoàn toàn có thể.