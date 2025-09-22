Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ansu Fati gây sốt

  • Thứ hai, 22/9/2025 05:34 (GMT+7)
  • 05:34 22/9/2025

Đêm 21/9, cựu tiền đạo Barcelona ghi 2 bàn giúp AS Monaco đánh bại Metz 5-2 ở vòng 5 Ligue 1.

Fati liên tục ghi bàn.

Phút 46 trận đấu trên sân Louis II, Lamine Camara thoát xuống đáy biên rồi căng ngang vừa tầm để Ansu Fati đệm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Monaco. Bàn thắng của Fati diễn ra chỉ sau 36 giây kể từ khi anh vào sân thay người.

Đến phút 83, cựu tiền đạo Barcelona tiếp tục ghi dấu ấn với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, tạo tiền đề cho chiến thắng 5-2 của chủ nhà.

Fati cho thấy khả năng chạy chỗ, chọn vị trí ấn tượng trong cả 2 tình huống ghi bàn. Chân sút người Tây Ban Nha có 3 pha lập công chỉ trong 2 lần ra sân đầu tiên cho Monaco, đồng thời có lần đầu tiên sau tròn 2 năm, ghi bàn trong 2 trận liên tiếp.

Ngoài ra, đây cũng là cú đúp đầu tiên của Fati kể từ tháng 5/2023, khi còn chơi cho Barcelona. Hồi giữa tuần qua, Fati cũng giải cơn khát bàn thắng sau 4 năm tại Champions League, trong trận thua 1-4 của Monaco trước Club Brugge.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến Fati hồi sinh. Fan Monaco cho rằng việc đội bóng con cưng mượn được chân sút sinh năm 2002 từ Barcelona là một món hời. Vào cuối mùa giải 2025/26, đội bóng Công quốc có quyền kích hoạt điều khoản mua đứt Fati với giá chỉ 11 triệu euro. Vào thời đỉnh cao, tiền đạo này được định giá đến 80 triệu euro.

CĐV Monaco còn đang háo hức chờ đợi màn tái xuất của một cái tên khác, đó là Paul Pogba. Tiền vệ sinh năm 1993 đang chạy đua với thời gian để kịp lấy lại thể trạng tốt nhất, trước khi có trận đấu đầu tiên kể từ tháng 9/2023.

Trở lại với Monaco, màn hủy diệt Metz 5-2 giúp CLB này leo lên nhì bảng, có cùng 12 điểm với PSG nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Nữ MC tỏa sáng khi dẫn Champions League

Eva Murati, nữ MC thể thao nổi tiếng của Albania, thu hút ánh nhìn trong bộ đầm đỏ cúp ngực khi trở lại với công việc dẫn chương trình Champions League trên truyền hình.

11:30 20/9/2025

Duy Anh

Fati tỏa sáng Paul Pogba Fati Monaco Barcelona

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

Cựu sao MU đối mặt án tù

4 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý