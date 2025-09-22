Ansu Fati gây sốt

Đêm 21/9, cựu tiền đạo Barcelona ghi 2 bàn giúp AS Monaco đánh bại Metz 5-2 ở vòng 5 Ligue 1.

Fati liên tục ghi bàn.

Phút 46 trận đấu trên sân Louis II, Lamine Camara thoát xuống đáy biên rồi căng ngang vừa tầm để Ansu Fati đệm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Monaco. Bàn thắng của Fati diễn ra chỉ sau 36 giây kể từ khi anh vào sân thay người.

Đến phút 83, cựu tiền đạo Barcelona tiếp tục ghi dấu ấn với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, tạo tiền đề cho chiến thắng 5-2 của chủ nhà.

Fati cho thấy khả năng chạy chỗ, chọn vị trí ấn tượng trong cả 2 tình huống ghi bàn. Chân sút người Tây Ban Nha có 3 pha lập công chỉ trong 2 lần ra sân đầu tiên cho Monaco, đồng thời có lần đầu tiên sau tròn 2 năm, ghi bàn trong 2 trận liên tiếp.

Ngoài ra, đây cũng là cú đúp đầu tiên của Fati kể từ tháng 5/2023, khi còn chơi cho Barcelona. Hồi giữa tuần qua, Fati cũng giải cơn khát bàn thắng sau 4 năm tại Champions League, trong trận thua 1-4 của Monaco trước Club Brugge.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến Fati hồi sinh. Fan Monaco cho rằng việc đội bóng con cưng mượn được chân sút sinh năm 2002 từ Barcelona là một món hời. Vào cuối mùa giải 2025/26, đội bóng Công quốc có quyền kích hoạt điều khoản mua đứt Fati với giá chỉ 11 triệu euro. Vào thời đỉnh cao, tiền đạo này được định giá đến 80 triệu euro.

CĐV Monaco còn đang háo hức chờ đợi màn tái xuất của một cái tên khác, đó là Paul Pogba. Tiền vệ sinh năm 1993 đang chạy đua với thời gian để kịp lấy lại thể trạng tốt nhất, trước khi có trận đấu đầu tiên kể từ tháng 9/2023.

Trở lại với Monaco, màn hủy diệt Metz 5-2 giúp CLB này leo lên nhì bảng, có cùng 12 điểm với PSG nhưng đá nhiều hơn 1 trận.