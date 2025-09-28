Ansu Fati bay cao

Khuya 27/9, Ansu Fati tiếp tục ghi bàn trong thất bại 1-3 của AS Monaco trước Lorient thuộc vòng 6 Ligue 1 2025/26.

Fati lấy lại phong độ trong màu áo Monaco.

Trên sân Moustoir, Ansu Fati duy trì phong độ cao với bàn thắng thứ 4 trong 3 trận gần nhất cho AS Monaco. Tuy nhiên, cú sút thành công trên chấm phạt đền của ngôi sao người Tây Ban Nha không thể cứu thầy trò Adi Hutter khỏi thất bại 1-3 trên sân Lorient.

Monaco thực sự gặp khủng hoảng mỗi khi rời sân Louis II. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, đội bóng Công quốc lần lượt thua Lille (0-1), bị Club Brugge vùi dập (1-4) rồi gục ngã trước Lorient. Đáng chú ý, Lorient trước đó trải qua chuỗi trận bết bát và không thắng kể từ tháng 8.

Những thiếu hụt ở tuyến giữa buộc Hutter phải xoay sở. Ông bất ngờ kéo hậu vệ Jordan Teze vào đá cặp cùng tài năng trẻ Mamadou Coulibaly. Cách bố trí chắp vá khiến Monaco nhanh chóng sụp đổ. Mọi chuyện càng tệ hơn khi trung vệ Thilo Kehrer nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân ở phút 38. Chỉ hai phút sau, Bamba tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho Lorient.

Sang hiệp hai, Lorient trừng phạt đối thủ bằng 2 pha lập công liên tiếp của Pablo Pagis ở phút 76 và phút 82. Monaco chỉ có được cú sút trúng đích đầu tiên ở phút 88. Sau đó, bàn thắng duy nhất đến từ chấm 11 m của Fati là điểm sáng hiếm hoi.

Fati cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ tại Pháp. Tuy nhiên, việc Fatia tỏa sáng đơn lẻ không thể che mờ một Monaco mong manh và thiếu ý tưởng. Với thất bại này, Monaco bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng khi đang xếp thứ 3 với 12 điểm.