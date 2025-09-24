Cô gái hơn 12 tuổi tiết lộ chuyện tình với Lamine Yamal

Nữ influencer Fati Vazquez gây chú ý khi lần đầu công khai nói về mối quan hệ với tài năng trẻ Lamine Yamal trong podcast En todas las salsas.

Fati Vazquez từng gây chú ý khi xuất hiện cạnh Lamine Yamal.

Ở kỳ nghỉ hè 2025, ngôi sao 18 tuổi của Barcelona được nhìn thấy đi chơi cùng Fati Vazquez trên bờ biển Italy. Hình ảnh thân mật của cả hai thậm chí còn lên trang bìa tạp chí Lecturas với dòng tít: "Lamine Yamal thư giãn bên nữ influencer 30 tuổi". Khi ấy, Yamal chưa công khai tình cảm với ca sĩ Argentina Nicki Nicole, người bạn gái hiện tại của anh.

Sau thời gian dài im lặng, Fati khẳng định "không thể phủ nhận điều hiển nhiên" khi cả hai bị bắt gặp đi mô tô nước cùng nhau. Cô cho biết chuyến đi Italy là lần đầu họ gặp mặt trực tiếp, dù trò chuyện từ trước.

"Chuyện này không xảy ra trong một sớm một chiều", cô gái khẳng định. Theo Fati, mọi thứ bắt đầu từ năm 2018 khi Yamal chủ động nhắn tin cho cô, và cả hai giữ liên lạc trong nhiều tháng.

Fati đồng thời phủ nhận tin đồn có người khác xuất hiện trong chuyến đi: "Khi đó chỉ có cậu ấy và người đại diện". Cô cũng không ngần ngại nhắm thẳng vào ê-kíp của Yamal, cho rằng cầu thủ trẻ không được tư vấn tốt và bị chi phối bởi lịch trình do người đại diện sắp xếp.

Fati còn nhắc đến mối quan hệ hiện tại giữa Yamal và Nicki Nicole: "Tôi nghĩ cậu ta rất thích cô ấy, nhưng cô gái thì không. Rõ ràng cô ấy đang lợi dụng Yamal".

Tiết lộ này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Tây Ban Nha, khi Yamal đang là gương mặt sáng giá của Barcelona lẫn bóng đá châu Âu, và mọi khía cạnh trong đời sống cá nhân của anh đều trở thành tâm điểm chú ý.