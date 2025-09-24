Lý do Lamine Yamal hụt Quả bóng vàng 2025

Chủ tịch La Liga Javier Tebas khẳng định Lamine Yamal chỉ đánh rơi Quả bóng vàng 2025 bởi yếu tố tuổi tác, đồng thời tin tưởng ngôi sao trẻ Barcelona sẽ sớm bước lên đỉnh vinh quang cá nhân cao nhất.

Lamine Yamal mới 18 tuổi, nhưng đã chơi bóng rất hay.

Ở tuổi 18, Yamal cán đích ở vị trí á quân trong cuộc bầu chọn, nhường danh hiệu cho Ousmane Dembele - người ghi 35 bàn sau 53 trận và cùng PSG giành cú ăn ba lịch sử với Champions League, Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp. Dù vậy, chân sút sinh năm 2007 vẫn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên nhiều lần đoạt Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc.

“Nếu cậu ấy trên 23 tuổi, chắc chắn cậu ấy đã giành Quả bóng vàng. Nhưng vì còn quá trẻ nên ban tổ chức trao cho cậu ấy Kopa Trophy”, Tebas nhấn mạnh.

Quan điểm này khác với Chủ tịch Barca, Joan Laporta, người cho rằng chính chức vô địch Champions League mang tính quyết định trong chiến thắng của Dembele. Barca mùa trước vô địch La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Nhà vua, song dừng bước ở bán kết Champions League trước Inter Milan.

Yamal khép lại mùa giải với 18 bàn sau 55 trận, đồng thời phát biểu trong lễ trao giải: “Tôi cần tiếp tục nỗ lực để giành thêm nhiều danh hiệu trong tương lai.”

Từ khi ra mắt đội một Barca ở tuổi 16, Yamal phá hàng loạt kỷ lục, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại La Liga, cầu thủ trẻ nhất ra sân ở một kỳ EURO, và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2024 - giải đấu mà anh góp công lớn đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch.

Ông Tebas kết lại: “Nếu cậu ấy tiếp tục duy trì phong độ này, điều gần như chắc chắn, thì không còn gì nghi ngờ: Yamal sẽ giành Quả bóng vàng trong tương lai gần”.