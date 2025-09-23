Lamine Yamal lên tiếng

Sau gala Quả bóng vàng 2025 tại Paris hôm 23/9, sao trẻ Barcelona lần đầu lên tiếng, cho thấy sự điềm tĩnh và khát vọng.

Lamine Yamal là tương lai của bóng đá thế giới.

Lỡ hẹn với Quả bóng vàng 2025, Lamine Yamal đã có phản ứng đầu tiên đầy điềm tĩnh trên mạng xã hội. Ngôi sao 18 tuổi của Barcelona không để sự hụt hẫng lấn át niềm vui, khi anh lần thứ hai liên tiếp giành Kopa Trophy - giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ hay nhất thế giới.

“Kế hoạch của Chúa luôn hoàn hảo, bạn phải leo dần để chạm đến đỉnh cao. Tôi hạnh phúc với chiếc Kopa x2 và xin chúc mừng @o.dembele7 với danh hiệu cùng một mùa giải tuyệt vời”, Yamal viết, kèm loạt hình ảnh rạng rỡ bên cúp và gia đình tại Paris.

Trong khi Yamal chọn cách thể hiện sự kiên nhẫn, cha anh - ông Mounir Nasraoui - lại không giấu nổi sự thất vọng trước việc con trai thua Dembele trong cuộc bầu chọn. Quan điểm này được chương trình El Chiringuito nhắc lại, tạo thêm dư luận trái chiều.

Ngược lại, phòng thay đồ Barcelona lập tức lên tiếng ủng hộ. Marc Casado, Fermin Lopez, Alejandro Balde hay Bernal đều để lại lời chúc mừng và khẳng định “thời khắc của Rocafonda sẽ sớm tới”, ám chỉ ngày Yamal bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Với hai Kopa liên tiếp, Yamal đã viết tiếp lịch sử ở tuổi 18. Thông điệp giản dị nhưng đầy niềm tin của anh cũng cho thấy một tâm thế: hành trình leo lên đỉnh cao chỉ vừa mới bắt đầu.

