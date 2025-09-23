Hamilton phàn nàn về đội ngũ

Lewis Hamilton cho rằng Ferrari phải cải thiện cách vận hành, trong bối cảnh đội tiếp tục không đạt thành tích tốt suốt những chặng đua vừa qua.

Hamilton chỉ về đích thứ 8 ở chặng Azerbaijan GP.

Tại Azerbaijan GP, Hamilton về đích ở vị trí thứ 8, thành tích khó chấp nhận với tay đua 7 lần vô địch thế giới. Sau chặng đua, anh chia sẻ: "Kết quả thật đáng thất vọng. Tôi đã rất lạc quan sau các phiên chạy thử, cảm giác trên xe tốt, nhưng chúng tôi chọn sai hướng".

Ở phiên tập thứ 2 hôm 19/9, anh về đích đầu tiên, cho thấy Ferrari có tín hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, đến phiên phân hạng, anh thậm chí không vào được top 10. Lý do được cho là chiến thuật vào pit (khu vực thay lốp) thiếu hợp lý của đội đua.

Với vị trí xuất phát thứ 12, tay đua 40 tuổi không thể tạo ra bất ngờ lớn ở chặng đua khó nhằn tại Baku (Azerbaijan). Vị trí thứ 8 của Hamilton cùng vị trí thứ 9 của Charles Leclerc tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của người hâm mộ, khi Ferrari lại trình diễn phong độ nhạt nhòa, chưa xứng tầm với cái tên "Nhà Ngựa".

Đáng chú ý, vận động viên người Anh chưa một lần nào giành Podium (1 trong 3 tay đua về đích nhanh nhất) trong màu áo đội đua Italy. Trong khi đó, Carloz Sainz, người cũ của Ferrari, về đích thứ 3 tại chặng đua vừa rồi trong màu áo Williams, một đội đua không được đánh giá cao.

Với 286 điểm, Ferrari đánh mất vị trí thứ 2 sau chặng đua tại Baku vào tay Mercedes. Trong khi George Russell và Kimi Antonelli mang tới cho Mercedes tín hiệu tích cực, Leclerc và Hamilton vẫn chật vật ở từng chặng đua, với những vấn đề phát sinh từ cả thiết kế xe, đội ngũ và chính tay đua.