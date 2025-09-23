Nicki Nicole ngọt ngào động viên Lamine Yamal

Gala Quả bóng vàng 2025 khép lại với nụ cười cho Ousmane Dembele nhưng để lại nỗi tiếc nuối cho Lamine Yamal, người về nhì dù thi đấu bùng nổ cả mùa.

Bạn gái đăng ảnh động viên Lamine Yamal.

Trên sân khấu, Yamal vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, ôm chúc mừng Dembele trước hàng nghìn ánh mắt. Song ở hậu trường, cha anh - ông Mounir Nasraoui - công khai bày tỏ sự thất vọng, gọi kết quả này là “tổn thương tinh thần” cho một cầu thủ mà ông tin là hay nhất thế giới.

Giữa những tranh cãi, điểm nhấn gây chú ý lại đến từ đời sống riêng tư. Nicki Nicole - nữ ca sĩ người Argentina và là bạn gái của Yamal - dù không xuất hiện tại Paris nhưng khiến mạng xã hội bùng nổ với một động thái đầy tình cảm. Cô đăng tải bức ảnh selfie cùng Yamal, kèm dòng chú thích: “Ngôi sao của em. Em yêu anh”.

Khoảnh khắc giản dị ấy được xem là lần đầu tiên mối quan hệ của cả hai được “ngầm xác nhận” trước công chúng. Dù không thể có mặt trực tiếp trong đêm gala, Nicki Nicole đã trở thành chỗ dựa tinh thần đặc biệt cho Yamal, người mới chỉ 18 tuổi nhưng đã phải trải qua áp lực khổng lồ từ danh hiệu cao quý nhất làng túc cầu.

Yamal đến dự lễ trao giải cùng cha mẹ, em trai và hơn chục người thân, nhưng sự thiếu vắng bạn gái càng khiến thông điệp của Nicki Nicole trở nên ý nghĩa. Trong lúc Barcelona và tuyển Tây Ban Nha trông đợi vào tương lai của anh, Yamal đã có cho mình một nguồn động viên quý giá từ ngoài sân cỏ – tình yêu và sự đồng hành từ nữ ca sĩ trẻ đang lên của Argentina.