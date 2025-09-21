Chặng F1 hỗn loạn tại Azerbaijan

Tối 21/9 (giờ Hà Nội), chặng đua F1 Azerbaijan GP khép lại với chiến thắng của Max Verstappen. Tuy vậy, dấu ấn của chặng đua này lại nằm ở những pha va chạm đáng tiếc của những tay đua hàng đầu.

Dấu ấn lớn nhất tại Azerbaijan GP lại nằm ở những vụ va chạm.

Trường đua Baku (Azerbaijan) tiếp tục chứng minh độ khắc nghiệt khi trở thành tâm điểm của những va chạm liên tiếp. Ngay vòng đầu tiên của ngày đua chính, Oscar Piastri - tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân - xuất phát kém, rồi nóng vội tăng tốc và đâm thẳng vào hàng rào, phải sớm rời cuộc chơi. Thất bại này càng cay đắng khi trước đó, ở vòng phân hạng ngày 20/9, Piastri cũng mắc lỗi, đâm rào và mất lợi thế vị trí xuất phát.

Baku thực sự là “tử địa” cho nhiều tay đua. Charles Leclerc và Lewis Hamilton của Ferrari cũng gặp trục trặc ở vòng phân hạng. Chỉ riêng ngày 20/9, đã có tới 6 lần cờ đỏ phải phất lên - con số kỷ lục, phản ánh độ khó lường của những khúc cua đầy thách thức tại đây.

Ngược lại, Max Verstappen lại biến chặng đua này thành sân khấu riêng. Xuất phát ở pole, tay đua Hà Lan thi đấu chắc chắn để giữ vững ngôi đầu cho đến vạch đích, giành chiến thắng thuyết phục. George Russell về nhì, giúp Mercedes tiếp thêm sự tự tin sau giai đoạn chệch choạc. Đội đua nước Đức còn có thêm niềm vui khi Kimi Antonelli cán đích ở vị trí thứ 4.

Bất ngờ lớn nhất đến từ Carlos Sainz. Trong màu áo Williams, tay đua người Tây Ban Nha giành vị trí thứ 3, đem về podium lịch sử cho đội sau hơn 40 năm. Thành tích này được xem là cú sốc lớn, bởi ít ai nghĩ một đội đua tầm trung lại có thể chen chân vào top 3.

Chiến thắng ở Baku giúp Verstappen nâng tổng điểm lên 255, vươn lên hạng 3 cá nhân và thu hẹp khoảng cách với Lando Norris xuống còn 44 điểm. Ở bảng xếp hạng đội đua, Mercedes vượt qua Ferrari để chiếm vị trí thứ 2 với 290 điểm, trong khi McLaren vẫn vững vàng ở ngôi đầu với 623 điểm.

Chặng đua Baku không chỉ là nơi Verstappen khẳng định bản lĩnh, mà còn là nơi chứng kiến cú ngã đau của Piastri và màn hồi sinh đầy bất ngờ của cả Mercedes lẫn Williams.