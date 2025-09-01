Tân binh làm gãy cúp F1 đầu tiên trong sự nghiệp

Isack Hadjar - tân binh của đội F1 VCARB - giành vị trí thứ 3 tại chặng Hà Lan tối 31/8 (giờ Hà Nội). Trong lúc ăn mừng cùng đội ngũ, chiếc cúp trao cho anh bất ngờ gãy làm đôi.

Isack Hadjar làm gãy chiếc cúp F1 đầu tiên trong sự nghiệp.

Trang chủ của F1 đăng tải hình ảnh Hadjar tròn mắt ngạc nhiên vì phần đầu và đế của chiếc cúp tách rời. Các thành viên trong đội ngũ của đội đua lại cười khoái chí vì hình ảnh này.

Hadjar có ngày đua ấn tượng. Anh xuất phát ở vị trí thứ 4 và giữ vững được vị trí này trong hầu hết thời gian của chặng đua. Khi Lando Norris, tay đua khi ấy xếp thứ 2, bị rò rỉ dầu trong xe, tân binh 20 tuổi giành vị trí thứ 3 và không thay đổi đến hết chặng.

“Lần đầu nên cậu ấy còn bỡ ngỡ”, một người hâm mộ bình luận dưới bài đăng của trang chủ F1. Một người khác lại viết: “Hôm nay là ngày đổ vỡ hay sao vậy?”.

Thành tích của Hadjar không phải dấu ấn duy nhất của Dutch GP. Ngoài xe Norris bị rò rỉ dầu và bốc khói, hai chiếc Ferrari cũng gặp vấn đề và không hoàn thành được chặng đua.

Chiếc xe của Lewis Hamilton bị mất lái từ vòng 23 và đâm vào hàng rào. Trong khi đó, Charles Leclerc bị Kimi Antonelli của Mercedes đâm khi ra khỏi pit (khu vực thay lốp) và không thể tiếp tục đua.

Trở lại với Hadjar. Với vị trí thứ 3, anh được bình chọn là Tay đua của ngày. Tân binh sinh năm 2000 cũng có thêm 15 điểm để vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng cá nhân.

Với F1, 3 tay đua về đích đầu tiên đều được vinh danh trên bục podium. Họ đều được trao cúp với kích thước khác nhau, tuỳ vào vị trí họ đạt được khi hoàn thành chặng đua. Đó là lý do cho việc Hadjar về đích thứ 3 nhưng cũng có cúp.