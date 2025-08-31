Liverpool hạ gục Arsenal bằng siêu phẩm đá phạt

Rạng sáng 1/9, Liverpool đánh bại Arsenal 1-0 nhờ cú đá phạt thành bàn của Dominik Szoboszlai.

Szoboszlai sắm vai người hùng của Liverpool.

Phút 83 trận đấu tại Anfield, Liverpool đang tấn công bế tắc thì được hưởng một quả đá phạt cách khung thành khoảng 25 m. Szoboszlai căn chỉnh kỹ lưỡng rồi tung cú sút đưa bóng đi theo quỹ đạo không thể cản phá, biến nỗ lực bay người của David Raya thành vô nghĩa.

Đây cũng là khoảnh khắc định đoạt màn so tài tâm điểm của vòng 3 giải Ngoại hạng Anh. Arsenal và Liverpool thi đấu chặt chẽ, cân tài cân sức và chỉ phân định thắng thua bằng khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân.

Liverpool chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng trước Arsenal, đồng thời duy trì mạch bất bại trước đối thủ Bắc London trên sân nhà Anfield trong suốt 13 năm.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal đứt mạch thắng ở mùa giải năm nay, đồng thời dần cho thấy sự bất ổn trong lối chơi. Nhà đương kim á quân Ngoại hạng Anh gần như không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý trong 90 phút, ngoại trừ cú vuốt bóng bị cản phá của Noni Madueke trong hiệp một.

"Tôi cảm thấy khó chịu khi xem Arsenal thi đấu. Lối chơi của họ được xây dựng chỉ để kiếm những tình huống bóng cố định", cựu danh thủ Peter Schmeichel bình luận.

3 điểm trên sân nhà giúp Liverpool vươn lên dẫn đầu Premier League với 9 điểm, trong khi Arsenal tụt xuống thứ 3. Sau kỳ nghỉ quốc tế, Liverpool chỉ phải gặp Burnley, trong khi Arsenal chạm trán Nottingham.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.