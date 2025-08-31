Ferrari sụp đổ, McLaren nhận trái ngọt lẫn đắng

Cả hai tay đua Ferrari - Lewis Hamilton và Charles Leclerc - đều bỏ dở chặng đua Hà Lan tối 31/8, trong khi McLaren trải qua nỗi buồn vui trái ngược khi hai tay đua cạnh tranh vô địch về đích với kết quả đối lập.

Cả 2 chiếc xe của Ferrari đều gặp vấn đề và không hoàn thành chặng đua tại Hà Lan.

Ở vòng đua 23 giải F1 mùa 2025, Lewis Hamilton mất lái và đâm vào hàng rào, gãy một bên bánh xe. Trời có mưa nhẹ trước đó, nên nhiều người cho rằng đường trơn là lý do khiến tay đua người Anh mất lái. Tuy vậy, đây vẫn là điều khó tin, nhất là với kinh nghiệm dày dặn của Hamilton.

Trong khi đó, xe của Leclerc bị hất văng mũi ở vòng 53, sau khi va chạm với tân binh Kimi Antonelli. Chiếc xe còn lại của Ferrari xoay tròn, toé lửa rồi văng khỏi đường đua. Leclerc vẫn còn cơ hội cạnh tranh cho 3 vị trí về đích đầu tiên, nhưng mọi thứ sụp đổ sau pha va chạm.

Không chịu thảm cảnh như Ferrari, nhưng McLaren cũng không được hưởng niềm vui trọn vẹn. Piastri giữ vững phong độ tại Hà Lan. Anh giành vị trí xuất phát đầu tiên ở vòng phân hạng. Sau 72 vòng đua, tay đua 24 tuổi giữ vững vị trí đứng đầu và giành chiến thắng chung cuộc.

Thực tế, Lando Norris bám sát đồng đội tại McLaren trong suốt chặng đua. Sau 64 vòng, anh vẫn cạnh tranh sòng phẳng ngôi đầu với Piastri, Tuy nhiên, đến vòng 65, xe của Norris bị rò rỉ dầu và bốc khói, theo chính chia sẻ của bản thân. Tay đua người Australia buộc phải dừng xe và chấp nhận bỏ dở chặng đua.

Đội Ferrari trải qua ngày thi đấu không thành công tại Hà Lan.

Chặng đua tại Hà Lan vẫn có nhiều điểm nhấn khác. Isack Hadjar, tân binh của VCARB, lần đầu có podium (3 người về đích đầu tiên) trong sự nghiệp. Bộ đôi của Williams, Lance Stroll và Fernando Alonso, vẫn kịp về đích trong nhóm có điểm dù khởi đầu chật vật.

Sau những kỉ niệm buồn tại Hà Lan, fan Ferrari sẽ về đấu trường yêu thích: Monza (Italy). Đây là quê hương của đội đua này. Người hâm mộ thường phủ đỏ cả khán đài của trường đua. Tuy nhiên, những tổn thất sau Dutch GP vẫn đủ lớn để fan “Nhà ngựa” (biệt danh của Ferrari) lo lắng.

Kết thúc chặng đua, Piastri củng cố vị trí dẫn đầu ở bảng xếp hạng cá nhân với 309 điểm. Khoảng cách với người xếp thứ 2, Norris, được nới rộng lên 34 điểm. Trong khi đó, ở bảng xếp hạng đội, McLaren vẫn bỏ xa đối thủ với 584 điểm. Ferrari chỉ có 260 điểm, và đang dần bị Mercedes, đội xếp thứ 3, thu hẹp khoảng cách.