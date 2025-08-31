Ritsu Doan khởi đầu như mơ ở CLB mới

Ngôi sao Nhật Bản, Ritsu Doan tiếp tục khẳng định giá trị tại Bundesliga khi tỏa sáng với cú đúp và một kiến tạo, giúp Eintracht Frankfurt thắng 3-1 ngay trên sân Hoffenheim tối 30/8.

Ritsu Doan đã có 4 bàn cho Frankfurt ở mùa 2025/26.

Gia nhập Frankfurt từ Freiburg trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Doan sớm trở thành tâm điểm chú ý. Sau cú đúp ở trận ra mắt Cúp Quốc gia Đức trước Engers, tiền vệ 27 tuổi lại tiếp tục thăng hoa khi ghi bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga cho “Đại bàng.” Và anh không dừng lại ở đó.

Phút 17 trên sân PreZero Arena, Doan thực hiện pha đi bóng sở trường từ cánh phải rồi cứa lòng chuẩn xác ngoài vòng cấm, mở tỷ số bằng siêu phẩm gợi nhớ đến phong cách Arjen Robben. Chỉ 10 phút sau, anh khôn khéo chọn vị trí, dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt, hoàn tất cú đúp chóng vánh.

Sang hiệp hai, Doan tiếp tục để lại dấu ấn khi tung đường chọc khe đầy tinh tế cho tài năng trẻ Can Uzun lập công, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51. Dù Hoffenheim kịp có bàn danh dự ở phút bù giờ, chiến thắng của Frankfurt vẫn trọn vẹn. HLV Dino Toppmöller hết lời ca ngợi học trò: “Bàn mở tỷ số của Doan đã mở toang cánh cửa cho chúng tôi. Các bàn thắng sau đó cũng được tổ chức cực kỳ hoàn hảo”.

Màn trình diễn của Doan được trang thống kê WhoScored đánh giá rất cao, chấm 9.3 điểm. Cần nói thêm rằng không có nhiều cầu thủ châu Á nhận được điểm số cao như vậy ở top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tới nay.

Doan (trái) là thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý của Frankfurt sau khi đội bán Hugo Ekitike cho Liverpool hè này.

Doan là thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý của Frankfurt sau khi đội bán Hugo Ekitike cho Liverpool hè này. Theo Bild, Frankfurt chấp nhận trả 21 triệu euro cho Freiburg để có tuyển thủ Nhật Bản.

Doan lập tức trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba trong lịch sử bóng đá Nhật Bản. Tuyển thủ 27 tuổi này cũng ghi dấu ấn khi là cầu thủ người Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử khoác áo ba đội bóng khác nhau tại Bundesliga.

Tới nay, Doan có 4 bàn cho Frankfurt trên mọi đấu trường, một khởi đầu rất ấn tượng. Mùa 2024/25, tuyển thủ Nhật Bản sở hữu 10 pha lập công ở tất cả mặt trận.