Everton đã đúng về Grealish

Bị Man City ruồng bỏ và tuyển Anh bỏ quên, Jack Grealish đang tìm lại chính mình tại Everton.

Hai trận đá chính, bốn kiến tạo - con số ấy nói lên tất cả về màn hồi sinh ngoạn mục của tiền vệ 29 tuổi. Chỉ cần nhìn cách Grealish rời sân Molineux chiều 30/8, giữa làn sóng la ó từ khán đài, cũng đủ thấy anh đã làm tốt đến mức nào.

Những tiếng huýt sáo nhắm vào cựu đội trưởng Aston Villa chẳng những không khiến Grealish chùn bước, mà còn trở thành chất xúc tác để tạo nên một màn trình diễn lột xác. Everton thắng Wolves 3-2, nhưng trên tất cả, trận đấu này đánh dấu bước ngoặt của tiền vệ 29 tuổi - cầu thủ tưởng chừng đã chạm đáy sự nghiệp tại Man City.

Từ kẻ bị bỏ rơi đến người dẫn lối

Trong hai mùa gần nhất ở Etihad, Grealish mờ nhạt đến khó tin: mỗi mùa chỉ có đúng 1 kiến tạo dù được trao 20 lần ra sân. Pep Guardiola dần mất kiên nhẫn, biến anh thành quân bài dự bị xa xỉ.

Đỉnh điểm là việc HLV trưởng tuyển Anh, Thomas Tuchel gạt tên anh khỏi danh sách đội tuyển chỉ một ngày trước trận gặp Wolves. Ở tuổi 29, Grealish đứng trước ngã rẽ khắc nghiệt: tiếp tục lụi tàn trong bóng tối, hay bùng nổ để giành lại chỗ đứng.

Everton và David Moyes trao cho anh cơ hội, và chỉ sau hai trận đá chính, Grealish chứng minh mình không còn là gánh nặng. Hai kiến tạo trong chiến thắng trước Brighton, thêm hai kiến tạo và một pha bóng then chốt dẫn đến bàn thắng của Ndiaye vào lưới Wolves. Con số bốn kiến tạo sau 163 phút thi đấu ở Goodison Park - nhiều gấp đôi thành tích hai năm trời ở Man City - đủ để viết lại câu chuyện.

Grealish đã có 4 kiến tạo trong màu áo Everton.

Trước Wolves, Grealish không chỉ là cầu thủ chạy cánh thuần túy. Anh chỉ huy thế trận từ biên, ra dấu điều chỉnh vị trí cho đồng đội, thúc giục pressing và liên tục tìm khoảng trống để phối hợp. Đó là hình ảnh của một cầu thủ khao khát được làm trung tâm, thay vì dáng vẻ lười nhác, thụ động dưới thời Guardiola.

Phút thứ 7, Grealish bật cao đánh đầu trả bóng cho Beto mở tỷ số - một pha bóng thể hiện cả nhãn quan lẫn sự quyết liệt. Đến phút 34, sau hàng loạt pha đập nhả với Dewsbury-Hall, anh luồn khe để tân binh người Senegal, Ndiaye, ghi bàn nâng tỷ số 2-1. Và cao trào đến ở phút 55: pha bứt tốc đón đường chuyền của Gueye, rồi chạm tinh tế để Dewsbury-Hall tung cú sút chân trái không thể cản phá.

Tất cả những khoảnh khắc ấy gói gọn trong 90 phút cho thấy Grealish tái sinh. Một cầu thủ từng bị chê trách “chỉ giỏi tiệc tùng” nay lại là nguồn cảm hứng lớn nhất cho Everton.

Khi con số biết nói

Bốn kiến tạo sau ba trận, trong đó có hai trận liên tiếp “dọn cỗ” cho đồng đội - Grealish trở thành cầu thủ Everton đầu tiên làm được điều này ở Premier League. Sự so sánh càng trở nên rõ rệt nếu đặt cạnh thống kê khô khan từ hai mùa vừa qua ở Man City: tổng cộng 40 trận, 2 kiến tạo.

Không chỉ là những đường chuyền thành bàn, Grealish còn mang đến cho Everton thứ năng lượng tích cực. Sự ăn ý với Dewsbury-Hall, khả năng gắn kết với Beto và Ndiaye, cộng thêm khát khao chứng minh bản thân, đang biến anh thành điểm tựa mới cho đội bóng áo xanh vùng Merseyside.

Everton giờ đây có một Grealish đầy khao khát, và điều đó có thể là chất xúc tác để đội bóng tránh viễn cảnh vật lộn trụ hạng như mùa trước.

Everton giờ đây có một Grealish đầy khao khát, và điều đó có thể là chất xúc tác để đội bóng tránh viễn cảnh vật lộn trụ hạng như mùa trước.

Với Grealish, hành trình hồi sinh này còn mang một thông điệp sâu xa: anh chưa hề hết thời. Sự nghiệp của một ngôi sao không chỉ được đo bằng giá trị chuyển nhượng hay số phút ra sân ở CLB lớn, mà còn bằng khả năng vực dậy khi bị coi thường.

Từ chỗ bị Pep Guardiola gạt ra rìa, đến việc bị tuyển Anh bỏ quên, Grealish chọn cách đáp trả trên sân cỏ - bằng những đường kiến tạo cụ thể, bằng sự ảnh hưởng rõ rệt trong lối chơi.

Thomas Tuchel có thể đã nghĩ rằng Grealish không còn xứng đáng với màu áo "Tam sư". Nhưng nếu tiền vệ 29 tuổi tiếp tục phong độ này, ông buộc phải cân nhắc lại trước kỳ World Cup. Một Grealish tự do, giàu ý tưởng và tái tạo năng lượng tại Everton có thể là thứ vũ khí khác biệt mà tuyển Anh đang thiếu.

Ở Molineux, khi rời sân trong tràng huýt sáo, Grealish mỉm cười. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng mình đang bước vào chương mới của sự nghiệp - chương mà chính anh làm chủ ngòi bút. Và nếu tiếp tục viết tiếp bằng những màn trình diễn như vừa qua, Grealish sẽ không chỉ cứu vãn danh tiếng cá nhân, mà còn thắp sáng cả tham vọng của Everton.

Tóm lại, trận thắng Wolves không chỉ là 3 điểm cho Everton. Nó là lời khẳng định: Jack Grealish đã trở lại.