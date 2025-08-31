HLV Moyes ngỡ ngàng với Grealish

HLV David Moyes dành lời khen ngợi cho Jack Grealish, khi tiền vệ được mượn từ Manchester City tỏa sáng giúp Everton giành chiến thắng 3-2 trước Wolves.

Grealish lập kỷ lục trong màu áo Eveton.

Đêm 30/8, Jack Grealish tỏa sáng với 2 pha kiến tạo trong trận thắng 3-2 của Everton trước Wolves. Sau trận, Moyes không ngần ngại ca ngợi Grealish: “Chiến thắng này tất cả là nhờ Jack Grealish và tinh thần cầu tiến của cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy có điều gì đó để chứng minh, tôi nghĩ chúng ta ai cũng vậy".

"Trong cuộc sống, luôn có điều gì đó để phấn đấu. Tôi nghĩ Jack muốn chứng tỏ mình là một cầu thủ giỏi, và hiện tại cậu ấy đang làm điều đó”, HLV trưởng Everton nhấn mạnh. “Cậu ấy có một số pha bóng thực sự rất hay. Jack xuất sắc hơn tôi tưởng. Thật sự, cậu ấy quá giỏi. Jack mang đến cho Everton sự khác biệt, sự sáng tạo và khả năng ghi bàn”.

Phút 55 trận đấu trên sân Molineux, Jack Grealish chọc khe để Kiernan Dewsbury-Hall xâm nhập vùng cấm, trước khi tung cú sút căng đưa bóng găm vào góc cao, hạ gục thủ môn đội chủ nhà. Trước đó, cũng chính Grealish kiến tạo để Beto ghi bàn mở tỷ số cho Everton ở phút thứ 7.

Theo Opta, Grealish đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Everton đầu tiên kiến tạo 2 bàn trong 2 lần ra sân đầu tiên cho CLB vùng Merseyside. Ở vòng 2, Grealish cũng tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, lần lượt cho Iliman Ndiaye và James Garner ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Brighton. Dưới sự chỉ đạo của HLV David Moyes, Grealish đang tìm lại phong độ đỉnh cao.