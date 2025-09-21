Kathrine Switzer và khoảnh khắc thay đổi lịch sử Marathon

Câu chuyện về Kathrine Switzer tại Boston Marathon năm 1967 mở ra cánh cửa cho hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới bước vào đường chạy marathon chuyên nghiệp.

Vào thập niên 1960, marathon vẫn được xem là bộ môn dành riêng cho nam giới. Giới y học và thể thao thời bấy giờ cho rằng phụ nữ không đủ sức khỏe để chạy quãng đường dài 42,195 km. Boston Marathon, giải đấu marathon lâu đời và danh giá nhất thế giới - thậm chí còn có quy định ngầm cấm phụ nữ đăng ký chính thức.

Tuy nhiên, Kathrine Switzer, một nữ sinh viên trẻ người Mỹ đam mê chạy bộ, đã không chấp nhận rào cản này. Khi đăng ký tham dự Boston Marathon 1967, cô dùng tên viết tắt “K.V. Switzer”, khiến ban tổ chức nhầm tưởng là vận động viên nam. Với chiếc số báo danh 261, Switzer chính thức trở thành phụ nữ đầu tiên có tên trong danh sách thi đấu.

Khoảnh khắc biểu tượng trong lịch sử marathon.

Ngày 19/4/1967, Kathrine Switzer xuất hiện tại vạch xuất phát cùng bạn trai và huấn luyện viên. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi trọng tài Jock Semple phát hiện ra một cô gái đang chạy giữa hàng nghìn vận động viên nam. Tức giận, ông lao vào đuổi theo Switzer, tìm cách giật số báo danh và đẩy cô ra khỏi đường đua.

Khoảnh khắc này được nhiếp ảnh gia ghi lại: Kathrine Switzer với ánh mắt sợ hãi, bị trọng tài túm vai, còn bạn trai cô, một vận động viên ném tạ, đã dùng thân hình to lớn đẩy Semple ra để bảo vệ bạn gái. Bất chấp sự cố, Switzer quyết tâm không bỏ cuộc. Cô tiếp tục chạy, từng bước vượt qua ánh nhìn tò mò, dè bỉu, thậm chí cả sự khinh thường của nhiều người.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ, Kathrine Switzer cán đích, trở thành người phụ nữ đầu tiên chính thức hoàn thành một giải marathon lớn.

Chiến thắng của Switzer không chỉ là việc chinh phục cự ly 42 km, mà còn là minh chứng hùng hồn cho thấy phụ nữ hoàn toàn có khả năng tham gia marathon. Bức ảnh khoảnh khắc bà bị lôi kéo trên đường chạy đã trở thành biểu tượng toàn cầu của cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng giới trong thể thao.

Sự kiện này đã tạo áp lực lớn lên các tổ chức thể thao. Sau đó, dần dần các giải đấu bắt đầu chấp nhận sự tham gia của nữ giới. Năm 1972, Boston Marathon chính thức mở cửa cho phụ nữ, và từ đó đến nay, hàng triệu vận động viên nữ trên toàn thế giới đã tự tin bước vào đường chạy, khẳng định vị trí của mình.

Không dừng lại ở thành tích cá nhân, Kathrine Switzer trở thành một nhà vận động không mệt mỏi cho quyền bình đẳng giới trong thể thao. Bà sáng lập các chương trình khuyến khích phụ nữ tham gia chạy bộ, tổ chức nhiều giải marathon nữ trên khắp thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể thao cộng đồng.

Đặc biệt, con số 261, số báo danh của Switzer năm 1967 – đã trở thành biểu tượng toàn cầu cho tinh thần kiên cường, dám phá bỏ định kiến. Thậm chí, bà còn thành lập 261 Fearless, một tổ chức quốc tế nhằm khuyến khích phụ nữ vượt qua sợ hãi để tự tin theo đuổi đam mê.