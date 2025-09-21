Grealish chứng minh Pep đã sai

Jack Grealish liệu có thể khiến Pep Guardiola và Manchester City thay đổi suy nghĩ, khi đang tạo nên cơn sốt với những màn trình diễn chói sáng.

Grealish bùng nổ và trở thành thần tượng mới trong mắt các CĐV Everton.

Tối 20/9, Liverpool có chiến thắng tối thiểu 2-1 Everton trên sân Anfield trong trận derby vùng Merseyside tại vòng 5 Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV David Moyes thua, nhưng Grealish có quyền ngẩng cao đầu.

Ấn tượng

Trong trận derby Merseyside, Grealish là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền quyết định nhất (3 đường chuyền then chốt), vượt mọi cầu thủ khác trên sân. Dù không thể giúp Everton giành điểm, ngôi sao người Anh vẫn là mối đe dọa liên tục đối với hàng thủ Liverpool.

Những cổ động viên Liverpool thường thót tim mỗi khi hàng thủ của họ đối mặt với Grealish ở cánh trái. HLV Arne Slot của Liverpool đã chọn Conor Bradley, một hậu vệ phải thực thụ, để đối phó với Grealish, thay vì sử dụng Dominik Szoboszlai như phương án tạm thời ở trận gặp Burnley trước đó.

Tuy nhiên, dù HLV Slot chuẩn bị kỹ càng, Bradley trải qua một buổi chiều khó khăn tại Anfield. Mỗi khi Grealish đối mặt trực tiếp với hậu vệ trẻ này, hàng thủ Liverpool lập tức báo động. Nhiều năm gần đây, người ta thường có định kiến rằng Everton chỉ dựa vào các quả tạt dài và tình huống cố định.

Trước trận, nhiều chuyên gia và CĐV "The Kop" kỳ vọng Everton sẽ triển khai chiến thuật ném biên, dùng bóng bổng để gây khó khăn cho đối thủ. Thực tế hoàn toàn trái ngược. Mối nguy hiểm lớn nhất của Everton đến từ những cầu thủ chạy cánh kỹ thuật, dẫn đầu là Grealish.

Trong 5 trận đấu đầu tiên ở Premier League 2025/26, Grealish kiến tạo 4 bàn thắng cho Everton: hai đường chuyền dọn cỗ trong chiến thắng 2-0 trước Brighton ngay ngày khai trương sân mới, rồi tiếp tục góp dấu giày ở cả ba bàn thắng trong trận thắng kịch tính 3-2 trước Wolves.

Grealish đang hồi sinh.

Thành tích này đáng chú ý hơn nữa khi hàng công Everton chơi rất tệ từ đầu mùa. Phong độ bùng nổ ấy giúp Grealish vượt qua bảy ứng viên nặng ký để giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 8 Premier League.

Còn cơ hội nào ở Man City?

Đây cũng là lần đầu tiên sau năm năm, kể từ Dominic Calvert-Lewin tháng 9/2020, Everton lại có cầu thủ bước lên bục vinh danh này. Đến vòng 5, Grealish có đường chuyền tiền kiến tạo mượt mà, mở ra cơ hội để Idrissa Gueye dứt điểm tung lưới Liverpool.

Khoảnh khắc mở bóng từ cánh trái vào vùng cấm Liverpool của Grealish, dẫn đến bàn thắng của Gueye là những nỗ lực tốt nhất của đội khách trận này. Grealish, ngay từ khi đặt chân đến Everton, đã được xem là cá nhân quan trọng nhất đội bóng mùa này.

Cần nhớ rằng Grealish từng là cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử với bản hợp đồng 100 triệu bảng vào năm 2021. Đẳng cấp của Grealish là không bàn cãi. Vấn đề với Grealish lúc này là liệu anh có cơ hội trở lại Man City và thi đấu dưới trướng Pep Guardiola trong tương lai?

Grealish từng khẳng định rằng Everton giúp anh tìm lại niềm đam mê với bóng đá sau quãng thời gian đáng quên ở Manchester City. Tuy nhiên, một đội bóng thường xuyên phải vật lộn đua trụ hạng những năm gần đây không thể là đỉnh cao như Grealish mơ ước, nếu anh cứ tiếp tục tỏa sáng như vừa qua.

Tương lai của Grealish tại Etihad vẫn còn dài, đặc biệt khi hợp đồng giữa anh và CLB kéo dài đến năm 2027 cùng mức lương 18 triệu euro/mùa - cao thứ hai đội, chỉ sau Erling Haaland. Ở tuổi 29, cầu thủ chạy cánh người Anh chưa hết thời.

Nếu Grealish cứ tiếp tục tỏa sáng như thế này, Pep có lẽ nên cân nhắc việc sử dụng lại bản hợp đồng bom tấn một thời của mình. Nhất là trong bối cảnh, các cầu thủ chạy cánh hiện tại của Man City không chơi quá hay hơn Grealish.