Bố Yamal gây tranh cãi

Mounir Nasraoui, bố của Lamine Yamal, được cho là đã tạo ra khoảnh khắc ồn ào trong buổi gala trao giải Quả bóng vàng 2025 hôm 23/9.

Bố Yamal (trái) có hành động gây tranh cãi.

Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng X, khi huyền thoại Ronaldinho chuẩn bị công bố người chiến thắng Quả bóng vàng nam 2025, từ khu vực khán đài phía trên vang lên tiếng hô lớn: “Lamine Yamal, dù thắng hay thua”.

Khoảnh khắc này gần như bị lu mờ trong chương trình trực tiếp, nhưng sau đó lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên truyền thông.

BeIN SPORTS dự đoán người hô vang tên Yamal chính là ông Mounir Nasraoui, bố của tiền đạo này. Nghi ngờ càng được củng cố sau những phát biểu đầy bức xúc của ông ngay sau đêm gala, khi Yamal thất bại trước Ousmane Dembele trong cuộc đua Quả bóng vàng.

“Việc Dembele chiến thắng là điều tồi tệ nhất. Tôi không muốn gọi đó là một vụ cướp, nhưng chắc chắn là một sự tổn hại về mặt tinh thần đối với một con người. Bởi theo tôi, Lamine Yamal là cầu thủ hay nhất thế giới, vượt trội hơn tất cả”, ông Nasraoui nói.

Phát ngôn của bố Yamal nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ cho rằng Yamal nên được vinh danh sau mùa giải bùng nổ cùng Barcelona, trong khi những người khác thừa nhận Dembele xứng đáng đăng quang sau khi giúp PSG vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

“Năm sau, (giải thưởng) sẽ là của chúng tôi”, ông Nasraoui khẳng định khi được hỏi về cơ hội cạnh tranh của con trai trong tương lai.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.