'Bom tấn' của Liverpool thành trò cười

Chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Southampton tại vòng 3 Carabao Cup rạng sáng 24/9 bị lu mờ bởi chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Hugo Ekitike.

Được tung vào sân thay Alexander Isak ngay đầu hiệp hai, Ekitike để lại dấu ấn nhưng theo cách không mong muốn. Chỉ 8 phút sau khi vào sân, chân sút 23 tuổi phải nhận thẻ vàng đầu tiên vì cố tình đấm bóng ra xa khi trọng tài Thomas Bramall đã thổi phạt.

Đến phút 85, Ekitike trở thành người hùng với bàn thắng quyết định cho Liverpool. Sau pha lập công, tiền đạo người Pháp cởi áo ăn mừng trong sự cuồng nhiệt của khán giả Anfield, qua đó phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Điều này đồng nghĩa với việc Ekitike sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Crystal Palace - đội bóng đang bất bại tại Premier League - vào ngày 27/9.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chế nhạo tân binh của Liverpool. Một tài khoản viết: "Cậu ta có biết mình đang làm gì không?". CĐV khác lên tiếng: "Tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn nhất tôi từng được thấy". Người hâm mộ khác bình luận: "Nếu Liverpool thua trận này, Ekitike chắc là xong đời".

Phát biểu sau trận, HLV Arne Slot tỏ ra thất vọng: “Không cần thiết chút nào, đó là hành động ngớ ngẩn. Cả hai thẻ vàng đều không đáng có. Tôi đã nói với cậu ấy rằng nếu ghi bàn ở chung kết Champions League sau khi vượt qua ba cầu thủ và sút tung lưới góc cao, tôi còn có thể thông cảm. Nhưng đây chỉ là một tình huống đơn giản".

Chiếc thẻ đỏ chắc chắn sẽ để lại bài học lớn cho Ekitike trong chặng đường sắp tới.

