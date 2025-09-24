Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Bom tấn' của Liverpool thành trò cười

  • Thứ tư, 24/9/2025 10:09 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Southampton tại vòng 3 Carabao Cup rạng sáng 24/9 bị lu mờ bởi chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Hugo Ekitike.

Được tung vào sân thay Alexander Isak ngay đầu hiệp hai, Ekitike để lại dấu ấn nhưng theo cách không mong muốn. Chỉ 8 phút sau khi vào sân, chân sút 23 tuổi phải nhận thẻ vàng đầu tiên vì cố tình đấm bóng ra xa khi trọng tài Thomas Bramall đã thổi phạt.

Đến phút 85, Ekitike trở thành người hùng với bàn thắng quyết định cho Liverpool. Sau pha lập công, tiền đạo người Pháp cởi áo ăn mừng trong sự cuồng nhiệt của khán giả Anfield, qua đó phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Điều này đồng nghĩa với việc Ekitike sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Crystal Palace - đội bóng đang bất bại tại Premier League - vào ngày 27/9.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chế nhạo tân binh của Liverpool. Một tài khoản viết: "Cậu ta có biết mình đang làm gì không?". CĐV khác lên tiếng: "Tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn nhất tôi từng được thấy". Người hâm mộ khác bình luận: "Nếu Liverpool thua trận này, Ekitike chắc là xong đời".

Phát biểu sau trận, HLV Arne Slot tỏ ra thất vọng: “Không cần thiết chút nào, đó là hành động ngớ ngẩn. Cả hai thẻ vàng đều không đáng có. Tôi đã nói với cậu ấy rằng nếu ghi bàn ở chung kết Champions League sau khi vượt qua ba cầu thủ và sút tung lưới góc cao, tôi còn có thể thông cảm. Nhưng đây chỉ là một tình huống đơn giản".

Chiếc thẻ đỏ chắc chắn sẽ để lại bài học lớn cho Ekitike trong chặng đường sắp tới.

Duy Luân

  • Southampton

    Southampton

    Southampton là một đội bóng đá Anh có trụ sở tại thành phố Southampton, Hampshire. Câu lạc bộ đã giành được FA Cup một lần vào năm 1976 và từng bị xuống hạng Premier League vào ngày 15/5/2005. Họ trở lại Premier League vào mùa giải 2012-13 và thi đấu giải này từ đó đến nay.

    • Thành lập: 1885
    • Biệt danh: The Saints
    • Sân vận động: St Mary's, Southampton, Anh

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

