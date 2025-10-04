Tottenham áp sát ngôi đầu

Tottenham Hotspur vượt qua Leeds United với tỷ số 2-1 ngay tại Elland Road tối 4/10, trong trận cầu chịu ảnh hưởng mạnh của bão Amy, qua đó tạm vươn lên nhì bảng Premier League với 14 điểm - chỉ còn kém Liverpool hai điểm.

Spurs giành 3 điểm ở trận đấu thuộc vòng 7 Premier League tối 4/10.

Đội bóng của HLV Thomas Frank khởi đầu chật vật khi Leeds chủ động pressing tầm cao và suýt mở tỷ số từ sớm. Phút 10, cú đá phạt tưởng chừng vô hại của Sean Longstaff bị gió cuốn khiến bóng vượt qua tầm kiểm soát của Guglielmo Vicario, nhưng Joe Rodon kịp thời đánh đầu cứu thua ngay trên vạch vôi.

Thoát hiểm, Tottenham dần lấy lại nhịp chơi. Với lối kiểm soát bóng điềm tĩnh, họ chờ đợi thời cơ và tạo khác biệt ở phút 23. Mathys Tel - cái tên gây tranh cãi khi được xếp đá chính – chứng minh sự táo bạo của HLV Frank là đúng đắn: cú sút của tiền đạo 20 tuổi chạm người Pascal Struijk đổi hướng khiến Karl Darlow bó tay, mở tỷ số cho Spurs.

Leeds không dễ khuất phục. Đội chủ nhà tiếp tục dồn ép và được đền đáp ở phút 34 khi cú sút từ ngoài vòng cấm của Brenden Aaronson bị Vicario đẩy ra, để Noah Okafor băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1. Cả sân Elland Road bùng nổ, nhưng đó là khoảnh khắc hiếm hoi họ được ăn mừng.

Sang hiệp hai, bản lĩnh của Tottenham lên tiếng. Khi cơn gió dữ làm bóng bay loạn hướng, các học trò của Frank vẫn duy trì sự bình tĩnh và tính toán. Phút 57, Mohammed Kudus - bản hợp đồng từ West Ham - tung cú dứt điểm lạnh lùng trong khu cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Ba điểm quý giá giúp Spurs nối dài chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, đồng thời tạm vươn lên vị trí thứ hai Premier League. Trong khi đó, Leeds của HLV Daniel Farke tiếp tục sa sút với chỉ một chiến thắng trong 5 vòng gần nhất – tín hiệu báo động cho tham vọng trụ hạng của “The Whites”.