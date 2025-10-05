Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thần đồng Endrick suy sụp tinh thần

  • Chủ nhật, 5/10/2025 06:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người hâm mộ Real Madrid bày tỏ sự lo lắng cho tiền đạo trẻ Endrick, khi chứng kiến gương mặt buồn rầu của thần đồng người Brail trên băng ghế dự bị.

Bức ảnh sầu thảm của Endrick.

Rạng sáng 5/10, Vinicius và Mbappe đều ghi bàn trong trận thắng 3-1 của Real Madrid trước Villarreal ở vòng 8 La Liga. Tuy nhiên, niềm vui từ chiến thắng này lại bị che mờ bởi sự lo lắng từ một bộ phận người hâm mộ dành cho tiền đạo trẻ Endrick.

Phút 67 của trận đấu, ống kính máy quay bắt được cảnh Endrick buồn rầu ngồi trên băng ghế dự bị. Theo AS, tâm trạng của thần đồng người Brazil hiện tại không tốt, nhất là khi anh tiếp tục bị HLV Xabi Alonso bỏ lại trên băng ghế dự bị và không được ra sân một phút nào.

Từ đầu mùa, Endrick chưa ra sân một phút nào cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Ngay cả khi trở lại sau chấn thương, anh cũng không được trọng dụng.

Trước Villarreal, dù Real thắng dễ và HLV Alonso cần xoay vòng lực lượng do lịch thi đấu dày đặc, Endrick vẫn không được đoái hoài. Đây là sự thật khó nuốt trôi với người từng được kỳ vọng rất lớn của bóng đá Brazil.

Mùa giải trước, Endrick chỉ đá chính 3 trận tại La Liga khi Ancelotti còn là HLV Real Madrid. Tuy nhiên, dưới thời HLV Alonso, mọi thứ không cải thiện dành cho tài năng trẻ này.

Ngoài Mbappe và Vinicius chắc suất, HLV Alonso thích sử dụng Franco Mastantuono hay Arda Güler hơn. Thậm chí nếu phải thay người, Rodrygo cũng là phương án được ưu tiên.

Nếu không rời Real Madrid để được thi đấu thường xuyên, cơ hội khoác áo đội tuyển Brazil của Endrick tại World Cup 2026 gần như sẽ tan biến.

Mbappe, Vinicius rực sáng giúp Real chiếm ngôi đầu La Liga

Rạng sáng 5/10, Vinicius lập cú đúp, Mbappe ghi bàn trong trận thắng 3-1 của Real Madrid trước Villarreal ở vòng 8 La Liga.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

