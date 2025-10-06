Haaland e ngại Kane, Mbappe

Erling Haaland thừa nhận cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới châu Âu mùa này khốc liệt hơn bao giờ hết khi phải cạnh tranh trực tiếp với Harry Kane và Kylian Mbappe.

Haaland thừa nhận sức ép lớn từ Kane, Mbappe.

Đêm 5/10, Haaland ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Brentford 1-0 ở vòng 7 Premier League. Đây là bàn thứ 9 tại Premier League và bàn thứ 18 trong 11 trận của Haaland trên mọi đấu trường mùa này.

Sau trận đấu, Haaland thẳng thắn thừa nhận cảm nhận rõ sức ép từ các đối thủ: "Đừng quên Mbappe, anh ấy khởi đầu rất ấn tượng. Kane cũng đang làm những điều phi thường ở Đức. Tôi phải cố gắng giữ nhịp, vì họ đều đạt phong độ cực cao. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như lúc này, nhưng phải tập trung hoàn toàn".

Haaland cũng chia sẻ rằng việc làm cha giúp anh cân bằng hơn về tinh thần: "Có con giúp tôi thư giãn, tôi ít nghĩ về bóng đá hơn khi ở nhà. Trước đây tôi hay lo lắng về mọi thứ, còn giờ tôi tách biệt hoàn toàn, và điều đó khiến tôi chơi tốt hơn".

Tới thời điểm này, Kane ghi 11 bàn ở Bundesliga, trở thành cầu thủ đạt mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử các CLB thuộc top 5 châu Âu (chỉ sau 104 trận). Trong khi đó, Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn ở cả La Liga (9 bàn) lẫn Champions League (5 bàn), đồng thời vượt qua Thierry Henry để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 trong lịch sử tuyển Pháp.

Bảng xếp hạng Chiếc giày vàng hiện chưa phản ánh đúng thực lực do số vòng đấu giữa các giải có sự chênh lệch, nhưng giới chuyên môn đều tin rằng Haaland, Kane và Mbappe sẽ chiếm trọn 3 vị trí dẫn đầu khi mùa giải khép lại.