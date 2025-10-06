Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Haaland tạo cột mốc lịch sử

  Thứ hai, 6/10/2025 04:45 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đêm 5/10, tiền đạo sinh năm 2000 ghi bàn trong trận đấu giữa Man City và Brentford ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Haaland thăng hoa.

Phút thứ 9 trận đấu trên sân Brentford Community, Josko Gvardiol chuyền dài để Erling Haaland thoát xuống. Tiền đạo người Na Uy "tả xung hữu đột" trong vòng vây của hai hậu vệ đội chủ nhà, trước khi tung cú sút quyết đoán, hạ nốt thủ môn Caoimhin Kelleher.

Theo Opta, Haaland đã ghi bàn ở 96% các sân vận động anh từng thi đấu tại Premier League (22 trong số 23), tỷ lệ cao nhất lịch sử giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Tính cả pha lập công này, cựu sao Dortmund đã ghi đến 18 bàn ở mọi cấp độ ở mùa này, thành tích chỉ kém Harry Kane (19 bàn). Tuy nhiên, Haaland chỉ chơi 10 trận, trong khi Kane đã thi đấu đến 12 trận. Chân sút của Man City đã ghi bàn nhiều hơn Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Robert Lewandowski và Mohamed Salah cộng lại.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Haaland giúp Man City hòa toàn làm chủ thế trận. Brentford bất lực trước khả năng cầm nhịp của các tiền vệ bên phía đối thủ và chỉ có vỏn vẹn một lần đưa bóng đi trúng đích trong cả trận.

3 điểm trên sân khách giúp Man City trở lại đường đua vô địch với 13 điểm, chỉ kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm. Sau loạt trận quốc tế, thầy trò Pep Guardiola sẽ có màn so tài với Everton, trong khi Arsenal bước vào trận derby với Fulham.

Brentford dau Man City anh 1

Bảng xếp hạng Premier League.

