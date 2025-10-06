Man City hóa giải 'bài dị' của Brentford

Tiền đạo Erling Haaland thừa nhận Man City đã có kế sách để đối phó với bài ném biên khó chịu của Brentford.

Man City vô hiệu hóa bài tấn công của Brentford. Ảnh: Reuters.

Pha lập công duy nhất ở hiệp một của Haaland giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola giành chiến thắng 1-0 trên sân Community Stadium, qua đó nối dài phong độ ấn tượng của anh ở mùa giải năm nay.

Phát biểu sau trận đấu, Haaland thẳng thắn so sánh lối chơi của Brentford với Stoke City dưới thời HLV Tony Pulis – đội bóng nổi tiếng với phong cách bóng dài và những tình huống ném biên nguy hiểm của Rory Delap cách đây hơn một thập kỷ.

“Đây là một trận đấu rất khó khăn, khiến tôi nhớ đến Stoke City với Rory Delap cách đây 15 năm,” Haaland nói. “Họ có thể hình lớn và thực hiện ném biên từ giữa sân, nên không dễ để đối phó. Quan trọng là phải chuẩn bị tốt, phân tích kỹ lối chơi của họ và chúng tôi đã làm được điều đó. Đội ngũ ban huấn luyện xứng đáng được khen ngợi".

Delap nổi tiếng với những quả ném biên thẳng vào vùng cấm đối thủ.

Delap từng là biểu tượng của lối chơi bóng dài trực diện của Stoke City từ mùa giải 2008, khi đội bóng này thăng hạng Premier League. Những cú ném biên mạnh như “tên lửa” vào vùng cấm đối thủ của anh từng khiến nhiều đội bóng lớn e dè.

Thống kê chỉ ra Delap góp phần trực tiếp vào 24 bàn thắng của Stoke City tại Premier League chỉ từ các pha ném biên, và thêm 8 bàn nữa ở Championship.

Ở mùa giải này, các tình huống ném biên tấn công đang được nhiều đội bóng Anh khai thác trở lại, và Brentford là một trong những đội áp dụng hiệu quả. Đội ghi đến 7 bàn từ các quả ném biên, thành tích tốt nhất Premier League nếu tính từ đầu mùa trước. Tuy nhiên, hàng thủ Man City vẫn đứng vững.

Chiến thắng trước Brentford giúp Man City tiếp tục duy trì cuộc đua vô địch Premier League, trong khi Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những trung phong đáng sợ nhất châu Âu hiện nay.

2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.