Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiền đạo Nhật Bản thăng hoa ở Hà Lan

  • Thứ hai, 6/10/2025 05:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Ayase Ueda gây ấn tượng trong màu áo Feyenoord ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Ueda tỏa sáng tại Feyenoord.

Hôm 5/10, Ueda lập cú đúp giúp Feyenoord thắng 3-2 trước Utrecht ở vòng 8 giải VĐQG Hà Lan, qua đó tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Đây cũng là các pha lập công thứ 7 và 8 của Ueda cho Feyenoord ở giải quốc nội mùa này, giúp anh dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Tuyển thủ Nhật Bản đang hơn hai cầu thủ xếp sau là Wout Weghorst (Ajax) và Brynjolfur Darri Willumsson (Groningen) tới 3 bàn.

Ueda cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ ba ghi 8 bàn sau 8 trận đầu tiên ở mùa giải mới cho Feyenoord trong 20 năm qua, sau Graziano Pelle và Santiago Gimenez.

Dưới sự dẫn dắt của Robin van Persie, một tiền đạo lừng danh từng khoác áo Arsenal và MU, Ueda phát huy khả năng săn bàn vượt trội ở Feyenoord. Với 8 pha lập công, anh chỉ còn kém 1 bàn nữa là san bằng thành tích ghi bàn trong cả mùa 2024/25 (9 bàn) trên mọi đấu trường.

Năm 2023, Ueda gia nhập Feyenoord với mức phí 8 triệu euro. Sau hơn hai năm khoác áo CLB Hà Lan, tuyển thủ Nhật Bản dần tìm được chỗ đứng vững chắc và trở thành trụ cột của đội.

Với hiệu suất ghi bàn ấn tượng, Ueda đang chứng minh mình là một trong những chân sút đáng xem nhất giải Hà Lan lẫn châu Âu hiện tại.

Hành động xấu xí của Yamal Tiền đạo Lamine Yamal khiến nhiều CĐV không hài lòng khi ném thẳng áo tập xuống sân thay vì đưa cho trợ lý của Barcelona, ở trận gặp PSG tại Champions League hôm 2/10.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Ayase Ueda Ayase Ueda feyenoord

Đọc tiếp

La Liga bien Rashford thanh tro cuoi hinh anh

La Liga biến Rashford thành trò cười

3 giờ trước 04:46 6/10/2025

0

Tiền đạo sinh năm 1997 được trao giải Cầu thủ hay nhất dù Barca thảm bại 1-4 trước Sevilla vào rạng sáng 6/10.

Ansu Fati thang hoa hinh anh

Ansu Fati thăng hoa

3 giờ trước 04:45 6/10/2025

0

Rạng sáng 5/10, cựu số 10 Barcelona ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 của Monaco trước Nice.

Pep Guardiola bo xa Sir Alex Ferguson hinh anh

Pep Guardiola bỏ xa Sir Alex Ferguson

3 giờ trước 04:45 6/10/2025

0

Rạng sáng 6/10, Pep giúp Man City đánh bại Brentford 1-0, qua đó trở thành huấn luyện viên chạm mốc 250 chiến thắng nhanh nhất lịch sử khi dẫn dắt một CLB Premier League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý