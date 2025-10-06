Tiền đạo Nhật Bản thăng hoa ở Hà Lan

Tiền đạo Ayase Ueda gây ấn tượng trong màu áo Feyenoord ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Ueda tỏa sáng tại Feyenoord.

Hôm 5/10, Ueda lập cú đúp giúp Feyenoord thắng 3-2 trước Utrecht ở vòng 8 giải VĐQG Hà Lan, qua đó tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Đây cũng là các pha lập công thứ 7 và 8 của Ueda cho Feyenoord ở giải quốc nội mùa này, giúp anh dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Tuyển thủ Nhật Bản đang hơn hai cầu thủ xếp sau là Wout Weghorst (Ajax) và Brynjolfur Darri Willumsson (Groningen) tới 3 bàn.

Ueda cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ ba ghi 8 bàn sau 8 trận đầu tiên ở mùa giải mới cho Feyenoord trong 20 năm qua, sau Graziano Pelle và Santiago Gimenez.

Dưới sự dẫn dắt của Robin van Persie, một tiền đạo lừng danh từng khoác áo Arsenal và MU, Ueda phát huy khả năng săn bàn vượt trội ở Feyenoord. Với 8 pha lập công, anh chỉ còn kém 1 bàn nữa là san bằng thành tích ghi bàn trong cả mùa 2024/25 (9 bàn) trên mọi đấu trường.

Năm 2023, Ueda gia nhập Feyenoord với mức phí 8 triệu euro. Sau hơn hai năm khoác áo CLB Hà Lan, tuyển thủ Nhật Bản dần tìm được chỗ đứng vững chắc và trở thành trụ cột của đội.

Với hiệu suất ghi bàn ấn tượng, Ueda đang chứng minh mình là một trong những chân sút đáng xem nhất giải Hà Lan lẫn châu Âu hiện tại.

