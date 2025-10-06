Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
La Liga biến Rashford thành trò cười

  • Thứ hai, 6/10/2025 04:46 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tiền đạo sinh năm 1997 được trao giải Cầu thủ hay nhất dù Barca thảm bại 1-4 trước Sevilla vào rạng sáng 6/10.

Rashford cùng đồng đội thua thảm.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Sanchez Pizjuan, ban tổ chức La Liga bất ngờ thông báo cầu thủ hay nhất trận là Marcus Rashford.

Quyết định này khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi ngoại trừ bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở cuối hiệp một, màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 1997 không thực sự nổi bật. Đó là chưa kể anh còn bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ môn, cũng trong hiệp đấu đầu tiên.

"Rashford hay nhất khi Barca thua 1-4, thật khó hiểu", một fan bình luận. "Trò hề của La Liga", người thứ 2 cho biết. "La Liga sẵn sàng trao giải cho một cầu thủ chơi không hay nhưng nổi tiếng để thu hút truyền thông", một người hâm mộ khác nhận xét.

Barca dau Sevilla anh 1

Rashford giải cơn khát bàn thắng trong màu áo Barca.

Theo Flashscore, Rashford chỉ được chấm 6,9 điểm, thấp hơn cả 3 cái tên trên hàng công đội chủ nhà Sevilla gồm Alexis Sanchez (7,5 điểm), Isaac Romero (7,7 điểm) và Ruben Vargas (7,4 điểm).

Cuối trận, Rashford còn dính chấn thương và phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ. Cầu thủ sinh năm 1997 có dấu hiệu mệt mỏi sau quãng thời gian cày ải. Trước đó, Barca cũng đã mất ngôi sao số một Lamine Yamal vì chấn thương.

Trong ngày Rashford ghi bàn, Barca vẫn phải nhận thất bại 1-4. Trận thua đầu tiên tại La Liga sau 10 năm trước Sevilla khiến "Blaugrana" mất ngôi đầu vào tay Real Madrid.

Phát biểu sau thất bại, Pedri cho biết: "Có quá nhiều thứ tệ hại. Khi có bóng, chúng tôi không biết thoát khỏi áp lực. Ở hàng thủ, các hậu vệ thiếu quyết liệt. Chúng tôi cần xem lại những sai lầm để rút ra bài học".

VAR gây tranh cãi trong trận Sevilla gặp Barca

Tối 5/10, trận Sevilla gặp Barcelona ở vòng 7 La Liga diễn ra đầy tranh cãi trong 45 phút đầu tiên, khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà.

9 giờ trước

Duy Anh

