VAR gây tranh cãi trong trận Sevilla gặp Barca

Tối 5/10, trận Sevilla gặp Barcelona ở vòng 7 La Liga diễn ra đầy tranh cãi trong 45 phút đầu tiên, khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Tình huống Ronald Araujo bị thổi phạt đền khi tranh chấp với Isaac Romero (áo trắng).

Bước ngoặt trên sân Ramon Sanchez Pizjuan đến ở phút thứ 10. Isaac Romero và Ronald Araujo va chạm khi tranh chấp bóng trong vùng cấm Barcelona. Cầu thủ Sevilla ngã xuống gần đường biên ngang đúng lúc bóng sắp ra ngoài.

Trọng tài Alejandro Muniz Ruiz ban đầu không cắt còi, nhưng được Del Cerro Grande từ phòng VAR mời ra xem lại. Sau khi tham khảo video, ông bất ngờ cho Sevilla hưởng phạt đền, và Alexis Sanchez lạnh lùng sút tung lưới Wojciech Szczesny mở tỷ số.

Quyết định lập tức gây phẫn nộ. Chuyên gia Iturralde Gonzalez của Cadena SER nhận định: "Cả hai đều có động tác kéo nhau. Araujo chỉ đưa chân chắn trước, còn cầu thủ Sevilla ở phía sau. Một người giữ từ trên, một người từ dưới. Không có lỗi phạt đền ở đây. Chân của cầu thủ Sevilla không bị tác động khiến di chuyển lệch hướng. Anh ta chỉ cảm nhận va chạm rồi ngã".

Bình luận trên sóng Radio MARCA, cựu trọng tài Perez Burrull bày tỏ quan điểm gay gắt: "Đây không phải tình huống VAR được phép can thiệp. Trọng tài trên sân đã ra dấu rõ ràng rằng không có lỗi, và Del Cerro không nên ‘thổi còi thay’ ông ấy từ phòng VAR".