VAR gây tranh cãi trong trận Sevilla gặp Barca

  • Chủ nhật, 5/10/2025 22:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 5/10, trận Sevilla gặp Barcelona ở vòng 7 La Liga diễn ra đầy tranh cãi trong 45 phút đầu tiên, khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Tình huống Ronald Araujo bị thổi phạt đền khi tranh chấp với Isaac Romero (áo trắng).

Bước ngoặt trên sân Ramon Sanchez Pizjuan đến ở phút thứ 10. Isaac Romero và Ronald Araujo va chạm khi tranh chấp bóng trong vùng cấm Barcelona. Cầu thủ Sevilla ngã xuống gần đường biên ngang đúng lúc bóng sắp ra ngoài.

Trọng tài Alejandro Muniz Ruiz ban đầu không cắt còi, nhưng được Del Cerro Grande từ phòng VAR mời ra xem lại. Sau khi tham khảo video, ông bất ngờ cho Sevilla hưởng phạt đền, và Alexis Sanchez lạnh lùng sút tung lưới Wojciech Szczesny mở tỷ số.

Quyết định lập tức gây phẫn nộ. Chuyên gia Iturralde Gonzalez của Cadena SER nhận định: "Cả hai đều có động tác kéo nhau. Araujo chỉ đưa chân chắn trước, còn cầu thủ Sevilla ở phía sau. Một người giữ từ trên, một người từ dưới. Không có lỗi phạt đền ở đây. Chân của cầu thủ Sevilla không bị tác động khiến di chuyển lệch hướng. Anh ta chỉ cảm nhận va chạm rồi ngã".

Bình luận trên sóng Radio MARCA, cựu trọng tài Perez Burrull bày tỏ quan điểm gay gắt: "Đây không phải tình huống VAR được phép can thiệp. Trọng tài trên sân đã ra dấu rõ ràng rằng không có lỗi, và Del Cerro không nên ‘thổi còi thay’ ông ấy từ phòng VAR".

Woltemade đi vào lịch sử Newcastle

Tối 5/10, Nick Woltemade góp công vào chiến thắng 2-0 của Newcastle United trước Nottingham Forest thuộc vòng 7 Premier League 2025/26.

2 giờ trước

Địa chấn tại La Liga

Đêm 5/10, Barcelona lần đầu thua Sevilla tại La Liga sau 10 năm, qua đó mất luôn ngôi đầu vào tay Real Madrid.

3 giờ trước

Pep: 'Haaland ngu ngốc mới ký với Barcelona'

HLV Pep Guardiola lên tiếng bác bỏ khả năng Erling Haaland có thể rời Man City để chuyển tới Barcelona trong tương lai.

9 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Hà Trang

