Woltemade đi vào lịch sử Newcastle

  • Chủ nhật, 5/10/2025 22:13 (GMT+7)
Tối 5/10, Nick Woltemade góp công vào chiến thắng 2-0 của Newcastle United trước Nottingham Forest thuộc vòng 7 Premier League 2025/26.

Woltemade ghi 4 bàn trong 5 trận đá chính cho Newcastle.

Từng bị Bayern Munich chế giễu là "thương vụ ngu ngốc", Woltemade giờ khiến tất cả phải ngả mũ. Tiền đạo cao 1,98 m là niềm cảm hứng lớn nhất trong đội hình Newcastle khi liên tục nổ súng với 4 bàn thắng chỉ sau 5 lần đá chính trên mọi đấu trường. Thậm chí, Woltemade khiến CĐV Newcastle quên nhanh Alexander Isak.

Anh trở thành cầu thủ thứ 3 của Newcastle ghi bàn trong 3 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park, sau Alan Shearer và Les Ferdinand. Woltemade cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ duy nhất của Newcastle ghi bàn trong cả trận đầu tiên đá chính tại Ngoại hạng Anh và Champions League cho CLB.

Khi Newcastle chi ra 85 triệu euro đưa Woltemade từ Stuttgart về St James’ Park hồi hè 2025, không ít người hoài nghi. Một cầu thủ mới 23 tuổi phải thích nghi lập tức với tốc độ và cường độ của Premier League được xem là canh bạc mạo hiểm.

Nhưng Woltemade chứng minh điều ngược lại. Pha lập công trong chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest khẳng định bản lĩnh của một tiền đạo ngày càng hoàn thiện. Với thể hình vượt trội, khả năng tỳ đè và dứt điểm chính xác, anh là điểm nổ nguy hiểm bậc nhất trong mọi pha lên bóng của "Chích chòe".

Woltemade lien tuc no sung anh 1

Woltemade khiến CĐV Newcastle không còn nhớ đến Isak.

Trong khi đó, Nottingham Forest tiếp tục sa sút không phanh. Kể từ khi sa thải Nuno Espirito Santo, đội bóng dưới quyền tân HLV Ange Postecoglou chưa biết mùi chiến thắng với 2 hòa, 5 thua. Hiện CLB này rơi xuống vị trí thứ 17 với chỉ 5 điểm sau 7 vòng.

Theo Sky SportsThe Times, áp lực đè nặng lên HLV người Australia, khi ông chủ Evangelos Marinakis được cho là bắt đầu xem xét phương án thay thế nếu chuỗi kết quả tồi tệ không sớm được cải thiện.

Với chiến thắng mới nhất, Newcastle tạm vươn lên thứ 11 với 9 điểm, còn Woltemade trở thành biểu tượng cho triết lý "dám nghĩ, dám làm" của CLB. Một bản hợp đồng từng bị chê cười, giờ là niềm hy vọng ở St James’ Park.

