Thương vụ 'bom tấn' đắt nhất lịch sử Newcastle bị chê 'ngu ngốc'

  • Thứ ba, 30/9/2025 14:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cựu Chủ tịch Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge khẳng định Newcastle "ngu ngốc" khi bỏ ra tới 85 triệu euro chiêu mộ Nick Woltemade.

Woltemade là tân binh đắt nhất lịch sử Newcastle.

Bayern theo đuổi quyết liệt Woltemade trong hè 2025 và gửi lời đề nghị lên tới 60 triệu euro nhưng bị từ chối. Stuttgart kiên quyết giữ giá 75 triệu euro. Vào cuối hè, Newcastle bất ngờ chen ngang, chi tới 85 triệu euro và Stuttgart lập tức đồng ý.

Cựu danh thủ Rummenigge chua chát: "Tôi chỉ có thể chúc mừng Stuttgart vì đã tìm được, nói thẳng ra là một kẻ ngu ngốc, chịu trả số tiền đó. Bayern chắc chắn không làm vậy. Chúng tôi đã đến giới hạn mà tôi cho rằng không thể chấp nhận".

Huyền thoại Bayern, nay là thành viên Hội đồng giám sát CLB, chỉ trích cầu thủ cùng người đại diện góp phần khiến thị trường bị thổi giá. Ông cho hay: "Tiền phải đến từ đâu đó, và điều này có thể dẫn tới việc mở rộng hoặc tạo ra các giải đấu mới. Chúng ta cần thận trọng".

Rummenigge còn nhắc tới việc Bayern thất bại trong thương vụ Florian Wirtz, khi Liverpool chấp nhận chi 125 triệu euro để giành lấy ngôi sao Leverkusen. Trước đó, "Hùm xám" đưa ra mức giá 100 triệu euro nhưng bị từ chối.

Theo Rummenigge, đây là minh chứng cho sự biến dạng của thị trường chuyển nhượng khi xuất hiện các CLB được hậu thuẫn bởi tỷ phú hoặc chính phủ. Ông kêu gọi UEFA siết chặt Luật Công bằng Tài chính, hạ trần chi tiêu từ 70% doanh thu xuống 60%, thậm chí 55%.

"Bóng đá không thể là ngành công nghiệp duy nhất luôn thua lỗ", lãnh đạo kỳ cựu của Bayern nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo nếu không có biện pháp kịp thời, Bundesliga sẽ tiếp tục chịu lép vế ở các kỳ chuyển nhượng tới.

Minh Nghi

