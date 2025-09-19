Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barcelona đổi kế hoạch với Rashford

  • Thứ sáu, 19/9/2025 20:00 (GMT+7)
Barcelona cân nhắc đẩy nhanh việc ký hợp đồng mua đứt Marcus Rashford sau màn trình diễn chói sáng của anh trong chiến thắng 2-1 trước Newcastle United tại vòng phân hạng Champions League.

Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ.

Rạng sáng 19/9, cú đúp của tiền đạo 27 tuổi không chỉ giúp Barcelona thắng Newcastle trong trận mở màn Champions League, nó còn khiến đội bóng xứ Catalonia xem xét kích hoạt điều khoản mua đứt ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, thay vì chờ đến cuối mùa.

Mùa hè vừa qua, Barcelona thành công trong việc chiêu mộ Rashford từ Manchester United theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro (khoảng 26 triệu bảng) vào cuối mùa giải 2025/26.

HLV Hansi Flick từ lâu đánh giá rất cao Rashford, và theo El Pais, chân sút người Anh đang tạo ra ấn tượng tích cực ở Barca. Màn trình diễn trước Newcastle là minh chứng cho sự chăm chỉ và tinh thần thi đấu của anh kể từ khi đến Camp Nou.

Ban lãnh đạo Barcelona muốn nhanh ký hợp đồng mua đứt với Rashford ngay trong tháng 1/2026, nhưng với mức giá thấp hơn - khoảng 20 triệu bảng, thay vì 26 triệu bảng như thỏa thuận ban đầu.

Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quan điểm của Manchester United. Nếu "Quỷ đỏ" cần lượng tiền mặt lớn ngay trong tháng 1 để mua sắm, họ có thể đồng ý với phương án này. Ngược lại, nếu MU không muốn bán sớm Rashford với giá rẻ hơn, Barcelona sẽ phải chờ đến cuối mùa.

Tường Linh

