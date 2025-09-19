Các CLB gây ấn tượng mạnh vòng khai màn Champions League

Arsenal cũng khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao trên sân khách, nhờ sự tỏa sáng của hai cầu thủ vào thay người Gabriel Martinelli và Leandro Trossard. HLV Mikel Arteta chứng minh tài xoay tua đội hình, giúp "Pháo thủ" củng cố vị thế ứng viên vô địch. Chiến thắng tại San Mames cho thấy Arsenal mạnh về chiến thuật và có bản lĩnh ở những trận đấu lớn.