Các CLB gây ấn tượng mạnh vòng khai màn Champions League

PSG tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch với chiến thắng 4-0 trước Atalanta. Các chấn thương không thể cản bước đội bóng của HLV Luis Enrique, khi họ cho thấy quyết tâm bảo vệ danh hiệu Champions League giành được mùa trước. Sự ổn định và chiều sâu đội hình giúp PSG có chiến thắng ấn tượng nhất ở vòng đầu.
Arsenal cũng khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao trên sân khách, nhờ sự tỏa sáng của hai cầu thủ vào thay người Gabriel Martinelli và Leandro Trossard. HLV Mikel Arteta chứng minh tài xoay tua đội hình, giúp "Pháo thủ" củng cố vị thế ứng viên vô địch. Chiến thắng tại San Mames cho thấy Arsenal mạnh về chiến thuật và có bản lĩnh ở những trận đấu lớn.
Bayern Munich khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 3-1 trước Chelsea, nơi Harry Kane ghi cú đúp. Việc giành 3 điểm trước một đối thủ mạnh như Chelsea là tín hiệu tích cực cho CLB nước Đức.
Liverpool tiếp tục khiến người hâm mộ thót tim với chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid, nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Virgil van Dijk. Dù giữ thành tích toàn thắng từ đầu mùa dưới thời HLV Arne Slot, việc họ suýt để vuột lợi thế dẫn 2-0 cho thấy hàng thủ của Liverpool còn nhiều vấn đề.
Real Madrid vượt qua Marseille với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe, bất chấp thẻ đỏ của Dani Carvajal và chấn thương của Trent Alexander-Arnold. Chiến thắng này tiếp tục thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch 15 lần, nhưng màn trình diễn của họ cũng không quá thuyết phục.
Barcelona đánh bại Newcastle United 2-1 ngay tại đất Anh với sự bùng nổ của tân binh Marcus Rashford, người ghi cú đúp đầu tiên tại Champions League kể từ tháng 10/2020. Màn tỏa sáng của Rashford cho thấy dấu ấn của HLV Hansi Flick trong việc khơi dậy bản năng săn bàn của tiền đạo người Anh.
Manchester City vượt qua Napoli với tỷ số 2-0, nhờ bàn thắng của Erling Haaland và Doku. Tuy nhiên, Man City thực tế chỉ giải quyết được đối thủ sau khi Napoli chơi thiếu người từ phút 21 sau thẻ đỏ của đội trưởng Giovanni Di Lorenzo.
