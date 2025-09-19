Tân binh Champions League lập kỷ lục mới

Kairat Almaty tạo điểm nhấn thú vị trước màn so tài với Sporting CP ở lượt 1 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9.

Kairat tạo kỷ lục mới. Ảnh: Reuters.

TNT Sports thống kê tập thể Kairat di chuyển hành trình dài hơn 7.200 km từ Kazakhstan đến Bồ Đào Nha để đá trận ra quân ở Champions League. Đây là quãng đường xa nhất trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Để tới Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Rafael Urazbakhtin phải di chuyển trong 12 tiếng, đồng thời đối diện chênh lệch múi giờ 5 tiếng - một thử thách không nhỏ về thể lực và khả năng thích nghi.

Kết quả chung cuộc, Kairat không thể tạo bất ngờ khi để thua 1-4 trước Sporting CP. Edmilson là người ghi bàn duy nhất cho đội khách.

Chuyến đi của Kairat vượt qua kỷ lục trước đây giữa các CLB Bồ Đào Nha và Kazakhstan. Mùa giải 2015/16, Benfica từng đối đầu Astana tại vòng bảng Champions League, còn Sporting cũng chạm trán Astana ở Europa League sau đó hai mùa.

Cả Sporting và Kairat cũng không xa lạ nhau khi từng nhiều lần đụng độ ở đấu trường futsal châu Âu.

Sau trận gặp Sporting, Kairat sẽ đón tiếp Real Madrid trên sân nhà ở lượt 2 vòng phân hạng Champions League vào ngày 30/9.

Kairat giành quyền góp mặt tại vòng phân hạng sau khi vượt qua Celtic trên chấm luân lưu, sau hai lượt trận hòa không bàn thắng. Thủ môn trẻ Temirlan Anarbekov trở thành người hùng khi liên tục cản phá xuất sắc, giúp đội bóng Kazakhstan viết nên lịch sử.

