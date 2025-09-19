Đội chót bảng Premier League có động thái lạ

Wolves gia hạn hợp đồng thêm ba năm với HLV Vitor Pereira, bất chấp đội bóng đang khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy khó khăn với bốn trận toàn thua và đứng cuối bảng Premier League.

Van Dijk ghi bàn quyết định giúp Liverpool 3-2 ở Champions League.

Chiến lược gia 57 tuổi người Bồ Đào Nha từng giúp “Bầy sói” thoát hiểm ngoạn mục ở mùa trước, khi từ vị trí 19 ông lèo lái CLB cán đích an toàn ở hạng 16. Bản hợp đồng cũ của Pereira còn thời hạn đến hè 2026, song ban lãnh đạo Wolves quyết định đặt niềm tin sớm hơn để tạo sự ổn định.

Chủ tịch Jeff Shi của Wolves khẳng định: “Vitor mang lại sự rõ ràng, năng lượng và tinh thần tập thể. Đây là lúc cần kiên định, trao cho ông ấy thời gian để xây dựng lối chơi và gắn kết các tân binh. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ.”

Wolves trải qua mùa hè đầy biến động khi chia tay hàng loạt trụ cột: Matheus Cunha sang Man Utd với giá 62,5 triệu bảng, Rayan Ait-Nouri đến Man City với 31 triệu bảng, còn Nelson Semedo cập bến Fenerbahce. Song song đó, tương lai của tiền đạo Jorgen Strand Larsen liên tục bị đồn đoán, khiến HLV Pereira càng thêm khó khăn trong việc ổn định phòng thay đồ.

Bất chấp nghịch cảnh, Pereira vẫn giữ giọng điệu quả quyết: “Chúng tôi sẽ nâng tầm, với khát vọng mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ. Được dẫn dắt Wolves là một vinh dự lớn, và đây là thời điểm chúng ta cần đoàn kết”.

Trong bối cảnh “Bầy sói” loay hoay tìm lại bản sắc, bản hợp đồng mới với Pereira cho thấy ban lãnh đạo chọn kiên nhẫn thay vì hoảng loạn. Một quyết định mang tính đặt cược - nhưng cũng là lời khẳng định về niềm tin rằng sự ổn định mới là chìa khóa sống còn.