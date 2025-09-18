Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
De Bruyne có cơ hội tái ngộ Man City

  • Thứ năm, 18/9/2025 18:00 (GMT+7)
Tâm điểm loạt trận Champions League đêm nay là cuộc so tài Man City – Napoli rạng sáng 19/9 (giờ Hà Nội), nơi Kevin De Bruyne tái ngộ đội bóng gắn bó cùng anh suốt một thập kỷ.

De Bruyne có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ ở lượt trận đầu tiên của Champions League.

HLV Antonio Conte của Napoli gần như xác nhận Kevin De Bruyne sẽ góp mặt trong chuyến làm khách tại Etihad rạng sáng 19/9 (giờ Hà Nội). “Kevin đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu ấy gắn bó với Man City suốt 10 năm, từng làm việc cùng một HLV vĩ đại như Guardiola. Nhưng giờ cậu ấy là người của Napoli và tôi tin Kevin sẽ cống hiến hết mình”, Conte nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, Pep Guardiola không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho cậu học trò cũ: “Cậu ấy có tài năng phi thường, nhãn quan chiến thuật, khả năng chuyền bóng, kiến tạo và ghi bàn. Cậu ấy thực sự đặc biệt”.

Trong màu áo Man City, De Bruyne từng giành sáu chức vô địch Premier League và một lần đăng quang Champions League. Sau khi hết hợp đồng hồi tháng 4, tiền vệ người Bỉ gia nhập Napoli theo dạng tự do và nhanh chóng chứng tỏ giá trị. Trong 5 trận gần nhất cho CLB và đội tuyển, anh in dấu giày vào 6 bàn thắng, cho thấy sự hòa nhập ấn tượng ở tuổi 34.

Với phong độ hiện tại, De Bruyne chắc chắn là mối đe dọa lớn cho hàng thủ Man City. Trong khi đó, thầy trò Guardiola cũng bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ. Việc sớm bị Real Madrid loại ở vòng play-off để giành vé vào vòng 1/8 mùa trước càng khiến “The Citizen” cần một chiến thắng để khẳng định tham vọng tại Champions League.

Trận cầu tâm điểm giữa Man City và Napoli vì thế hứa hẹn kịch tính, không chỉ bởi cuộc tái ngộ đầy cảm xúc của De Bruyne, mà còn vì cả hai đội đều cần khẳng định bản lĩnh ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

