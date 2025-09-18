Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển Tây Ban Nha lên số 1 thế giới

  • Thứ năm, 18/9/2025 15:28 (GMT+7)
Tuyển Tây Ban Nha chính thức trở lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng FIFA lần đầu tiên kể từ tháng 6/2014.

Tây Ban Nha trở lại vị trí số 1 thế giới sau hơn 10 năm.

Sau thời kỳ hoàng kim với 3 chức vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012 liên tiếp, "La Roja" mới lại chiếm vị trí số 1 trên BXH FIFA. Thành tích được củng cố nhờ chiến thắng 6-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tận dụng cú sảy chân của Argentina khi thua 0-1 trước Ecuador ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ trong tháng 9.

Dưới thời HLV Luis de la Fuente, Tây Ban Nha thi đấu ấn tượng. Khi ông lên nắm quyền vào tháng 12/2022, "La Roja" chỉ xếp hạng 10 sau thất bại ở vòng 1/8 World Cup 2022 trước Morocco. Kể từ đó, đội tuyển duy trì phong độ ổn định với 27 trận chính thức bất bại, đỉnh cao là chức vô địch Nations League 2023 và Euro 2024.

Với 2 trận thắng trước Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha đạt được 1.875,37 điểm, vượt qua Pháp (1.870,92 điểm) và Argentina (1.870,32 điểm). Khoảng cách 5 điểm với Argentina hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 3 đội tuyển ở đợt thi đấu quốc tế tháng 10.

Tây Ban Nha sẽ tiếp Georgia và Bulgaria, Pháp gặp Azerbaijan và Iceland cùng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Trong khi đó, Argentina đá giao hữu với Venezuela và Puerto Rico.

Với phong độ thăng hoa và lối chơi linh hoạt, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở World Cup 2026. Tuy nhiên, "La Roja" cần duy trì sự ổn định với chặng đường dài 9 tháng trước thềm giải đấu diễn ra ở Bắc Mỹ.

BXH FIFA tháng 9 có sự thay đổi nhẹ ở vị trí của Argentina và Brazil.

Tuyển Việt Nam tụt hạng FIFA

Cập nhật mới từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho thấy tuyển Việt Nam tụt một bậc trên bảng xếp hạng tháng 9/2025, từ vị trí 113 xuống 114 thế giới.

Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026

Bóng đá Tây Ban Nha đang đứng trước một cuộc tranh cãi chính trị - thể thao lớn.

Chuyện gì đang xảy ra với Yamal?

Lamine Yamal chấn thương nghiêm trọng, làm bùng nổ tranh cãi giữa HLV Hansi Flick và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Tây Ban Nha số 1 Tây Ban Nha FIFA số 1

