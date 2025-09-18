Tuyển Tây Ban Nha lên số 1 thế giới

Tuyển Tây Ban Nha chính thức trở lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng FIFA lần đầu tiên kể từ tháng 6/2014.

Tây Ban Nha trở lại vị trí số 1 thế giới sau hơn 10 năm.

Sau thời kỳ hoàng kim với 3 chức vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012 liên tiếp, "La Roja" mới lại chiếm vị trí số 1 trên BXH FIFA. Thành tích được củng cố nhờ chiến thắng 6-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tận dụng cú sảy chân của Argentina khi thua 0-1 trước Ecuador ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ trong tháng 9.

Dưới thời HLV Luis de la Fuente, Tây Ban Nha thi đấu ấn tượng. Khi ông lên nắm quyền vào tháng 12/2022, "La Roja" chỉ xếp hạng 10 sau thất bại ở vòng 1/8 World Cup 2022 trước Morocco. Kể từ đó, đội tuyển duy trì phong độ ổn định với 27 trận chính thức bất bại, đỉnh cao là chức vô địch Nations League 2023 và Euro 2024.

Với 2 trận thắng trước Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha đạt được 1.875,37 điểm, vượt qua Pháp (1.870,92 điểm) và Argentina (1.870,32 điểm). Khoảng cách 5 điểm với Argentina hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 3 đội tuyển ở đợt thi đấu quốc tế tháng 10.

Tây Ban Nha sẽ tiếp Georgia và Bulgaria, Pháp gặp Azerbaijan và Iceland cùng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Trong khi đó, Argentina đá giao hữu với Venezuela và Puerto Rico.

Với phong độ thăng hoa và lối chơi linh hoạt, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở World Cup 2026. Tuy nhiên, "La Roja" cần duy trì sự ổn định với chặng đường dài 9 tháng trước thềm giải đấu diễn ra ở Bắc Mỹ.

BXH FIFA tháng 9 có sự thay đổi nhẹ ở vị trí của Argentina và Brazil.