Chuyện gì đang xảy ra với Yamal?

Lamine Yamal chấn thương nghiêm trọng, làm bùng nổ tranh cãi giữa HLV Hansi Flick và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).

Yamal chấn thương nặng sau khi lên tuyển.

Theo thông tin từ Mundo Deportivo, Yamal chắc chắn vắng mặt trong mở màn Champions League của Barcelona gặp Newcastle vào rạng sáng 19/9, cũng như các trận với Getafe và Oviedo ở La Liga. Cơ hội ra sân của Yamal có thể chỉ là trong trận đấu với Real Sociedad.

Tuy nhiên, đội ngũ y tế của Barcelona khẳng định mục tiêu để Yamal trở lại thực sự là trận đấu với PSG vào ngày 2/10, khi đội cần Yamal ở phong độ tốt nhất. Hôm 14/9, Yamal vắng mặt trong trận thắng Valencia 6-0. Như vậy Yamal khả năng bỏ lỡ 5 trận của Barcelona sau khi lên tuyển.

Tiền đạo 18 tuổi gặp vấn đề nghiêm trọng ở cơ háng sau khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong tháng 9. Mọi thứ bắt đầu khi HLV Tây Ban Nha vẫn quyết định sử dụng Yamal trong hai trận liên tiếp với Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, dù cầu thủ này cảm thấy khó chịu.

Hansi Flick không bức xúc: "Yamal tham gia đội tuyển khi đang bị đau. Cậu ấy phải dùng thuốc giảm đau và thi đấu trong tình trạng đau đớn. Cậu ấy gặp vấn đề và vẫn thi đấu tới 79 và 73 phút. Đây không phải là cách chăm sóc cầu thủ. Tuyển Tây Ban Nha có những cầu thủ xuất sắc, nhưng chúng ta phải chăm sóc các cầu thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là những tài năng trẻ".

Barcelona sẽ không mạo hiểm để cầu thủ trở lại quá sớm.

Các nguồn tin y tế từ Camp Nou cho biết vấn đề của Yamal nằm ở xương mu. Đây là chấn thương cần được điều trị cẩn thận và kiên nhẫn - nếu tập luyện quá mức, khả năng tái phát là rất cao.

Hiện Yamal trải qua các buổi vật lý trị liệu hàng ngày, cùng với các bài tập tăng cường và phương pháp điều trị đặc biệt để thúc đẩy quá trình hồi phục. Tuy nhiên, Barcelona khẳng định sẽ không mạo hiểm để cầu thủ trở lại quá sớm.

Bên cạnh đó, các quan chức Barcelona đang tích cực làm việc để cải thiện quan hệ với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Giám đốc Thể thao Deco sẽ có cuộc gặp với Aitor Karanka, Giám đốc Kỹ thuật của RFEF, nhằm thiết lập các giao tiếp rõ ràng hơn về tình trạng thể lực của cầu thủ.

Mục tiêu là xây dựng các quy trình giám sát chung và nâng cao sự minh bạch, tránh để các câu lạc bộ bị bất ngờ khi cầu thủ trở lại trong tình trạng tồi tệ hơn lúc lên tuyển. Với Yamal được xem là một "viên ngọc" quý giá của Barcelona, đội bóng xứ Catalan không muốn lại rơi vào cuộc tranh cãi với tuyển quốc gia.