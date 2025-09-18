Tuyển Việt Nam tụt hạng FIFA

Cập nhật mới từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho thấy tuyển Việt Nam tụt một bậc trên bảng xếp hạng tháng 9/2025, từ vị trí 113 xuống 114 thế giới.

Tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 114 thế giới.

Trong tháng 9, thầy trò HLV Kim Sang-siik không thi đấu trận quốc tế chính thức nào, dẫn đến điểm số giữ nguyên. Trong khi đó, các đội xếp sau thi đấu và giành kết quả ấn tượng nên bứt phá mạnh mẽ, tạo sự thay đổi trên bảng xếp hạng.

Trong đợt tập trung tháng 9, "Những chiến binh sao vàng" chỉ có hai trận đấu tập kín với CLB Nam Định và Công an Hà Nội với kết quả lần lượt là thua 0-4 và thắng 4-3.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Thái Lan đứng đầu với vị trí thứ 101 (tăng một bậc) nhờ thành tích á quân King's Cup 2025. Trong khi đó, Việt Nam đứng ngay phía sau, nhỉnh hơn Indonesia 5 bậc, Malaysia 9 bậc và Philippines tận 29 bậc.

Trong tháng 10, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào loạt trận vòng loại Asian Cup 2027, với 2 lượt trận gặp Nepal. Đây được coi là cơ hội quan trọng để Việt Nam cải thiện thứ hạng FIFA. Giới chuyên môn nhận định nếu có kết quả tích cực, Việt Nam khả năng tiệm cận nhóm 110 thế giới.

Việc cải thiện thứ hạng FIFA ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế châu lục. Thứ hạng cao sẽ giúp đội tuyển có lợi thế khi bốc thăm chia bảng tại các giải đấu, đồng thời nâng cao cơ hội tiếp cận các trận đấu chất lượng, cọ xát với các đối thủ mạnh.

Thứ hạng của tuyển Việt Nam hiện tại.