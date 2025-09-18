Tuyển Việt Nam tụt hạng FIFA

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cập nhật mới từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho thấy tuyển Việt Nam tụt một bậc trên bảng xếp hạng tháng 9/2025, từ vị trí 113 xuống 114 thế giới.

Trong tháng 9, thầy trò HLV Kim Sang-siik không thi đấu trận quốc tế chính thức nào, dẫn đến điểm số giữ nguyên. Trong khi đó, các đội xếp sau thi đấu và giành kết quả ấn tượng nên bứt phá mạnh mẽ, tạo sự thay đổi trên bảng xếp hạng.

Trong đợt tập trung tháng 9, "Những chiến binh sao vàng" chỉ có hai trận đấu tập kín với CLB Nam Định và Công an Hà Nội với kết quả lần lượt là thua 0-4 và thắng 4-3.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Thái Lan đứng đầu với vị trí thứ 101 (tăng một bậc) nhờ thành tích á quân King's Cup 2025. Trong khi đó, Việt Nam đứng ngay phía sau, nhỉnh hơn Indonesia 5 bậc, Malaysia 9 bậc và Philippines tận 29 bậc.

Trong tháng 10, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào loạt trận vòng loại Asian Cup 2027, với 2 lượt trận gặp Nepal. Đây được coi là cơ hội quan trọng để Việt Nam cải thiện thứ hạng FIFA. Giới chuyên môn nhận định nếu có kết quả tích cực, Việt Nam khả năng tiệm cận nhóm 110 thế giới.

Việc cải thiện thứ hạng FIFA ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế châu lục. Thứ hạng cao sẽ giúp đội tuyển có lợi thế khi bốc thăm chia bảng tại các giải đấu, đồng thời nâng cao cơ hội tiếp cận các trận đấu chất lượng, cọ xát với các đối thủ mạnh.

Thứ hạng của tuyển Việt Nam hiện tại.

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

