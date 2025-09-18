Bóng đá Hàn Quốc đứng trước cột mốc lịch sử

Bóng đá Hàn Quốc đang đứng trước cột mốc lịch sử: lần đầu tiên nhiều khả năng góp mặt ở nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm World Cup 2026.

Son Heung-min đang là ngôi sao của tuyển Hàn Quốc.

Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội tránh bảng “tử thần” vốn ám ảnh họ ở các kỳ World Cup trước.

Theo dự đoán từ TyC Sports (Argentina), FIFA sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng để phân nhóm. Ba đội chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada mặc định ở nhóm 1, cùng chín đội tuyển có thứ hạng cao nhất. Các vị trí tiếp theo được chia thành nhóm 2 (hạng 10-21), nhóm 3 (22-33) và nhóm 4 (34-45).

Hiện Hàn Quốc đứng thứ 23 thế giới, nhưng nhờ biến động thứ hạng, họ gần như chắc suất vào nhóm 2. Nếu kịch bản này thành hiện thực, thầy trò HLV Hong Myung-bo sẽ lần đầu tiên thoát khỏi cảnh phải khởi đầu World Cup ở thế cửa dưới. Cùng nhóm với Hàn Quốc có Nhật Bản (21) và Uruguay (12), trong khi các đội xếp sau là Ecuador (24), Australia (25), Na Uy (31) và Ai Cập (35).

Kịch bản lý tưởng nhất với Hàn Quốc là rơi vào bảng đấu gồm Canada (28, nhóm 1), Slovakia (42, nhóm 3) và New Zealand (83, nhóm 4). Khi đó, cơ hội tiến sâu tại World Cup sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn rình rập. Một số ông lớn châu Âu có thể không giành ngôi đầu vòng loại, buộc đá play-off và rơi xuống nhóm 4, điển hình như Đức (9), Italy (11) hay Bỉ (8). Nếu vậy, viễn cảnh “ác mộng” có thể xảy ra, chẳng hạn bảng đấu gồm Pháp-Hàn Quốc-Paraguay-Đức, hoặc Argentina-Hàn Quốc-Na Uy-Italy.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 12, trong khi vòng play-off châu Âu khởi tranh vào tháng 3/2026. Dù cơ hội lọt nhóm hạt giống số 2 đang rộng mở, số phận của Hàn Quốc vẫn phụ thuộc lớn vào lá thăm may rủi.