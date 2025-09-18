Kane hay nhất châu Âu hiện tại?

Harry Kane thể hiện phong độ ấn tượng sau giai đoạn đầu mùa tại Bundesliga và Champions League 2025/26.

Sự xuất sắc của Kane không chỉ giúp Bayern dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga mà còn củng cố vị thế ứng viên vô địch Champions League.

Rạng sáng 18/9, ở loạt trận đầu tiên vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26, Harry Kane lập cú đúp giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea 3-1 trên sân Allianz Arena. Theo thống kê từ Opta, tính từ đầu mùa, Kane dẫn đầu danh sách các cầu thủ có nhiều đóng góp bàn thắng nhất (ghi bàn + kiến tạo) ở cấp câu lạc bộ tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Chân sút hàng đầu của Bayern Munich có 13 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (10 bàn, 3 kiến tạo) sau chỉ 6 trận trên mọi đấu trường mùa này. Anh bỏ xa Kylian Mbappe (7 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng) và Marcus Thuram, Kenan Yıldız, Can Uzun (mỗi người có 6 lần).

Với phong độ bùng nổ, Kane không chỉ là linh hồn của Bayern mà còn là ứng viên sáng giá cho các danh hiệu cá nhân ở mùa giải năm nay như Vua phá lưới hay Chiếc giày vàng. Cựu danh thủ tuyển Đức, Lothar Matthaus, đánh giá phong độ của Kane giúp Bayern trở thành ứng viên sáng giá cho mọi danh hiệu, dù mùa giải năm nay chỉ mới bắt đầu.

"Nếu Kane cứ chơi như thế này, tôi nghĩ không ai cản nổi Bayern", Matthaus nhấn mạnh trên Kicker. "Mbappé có tốc độ, nhưng Kane có sự toàn diện. Cậu ấy là số một hiện tại”.