Pafos đổi đời nhờ tiền thưởng Champions League

Pafos FC và Bodo Glimt mỗi đội nhận thêm 700.000 euro tiền thưởng nhờ điểm số đầu tiên ở vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26.

Các khoản thưởng ở Champions League đặc biệt quan trọng với những đội bóng nhỏ như Pafos.

Rạng sáng 18/9, nếu Pafos FC có trận hòa 0-0 trên sân Olympiacos, thì Bodo Glimt cũng cầm hòa Slavia Praha 2-2 trên sân đối thủ. Đây là điểm số đầu tiên của hai CLB tân binh Champions League mùa này.

Với kết quả trên, Pafos FC và Bodo Glimt mỗi đội nhận thêm 700.000 euro tiền thưởng chỉ sau ngày thi đấu đầu tiên, số tiền đáng kể nếu so với ngân sách của họ. Trước đó, Pafos FC và Bodo Glimt mỗi đội đã được bảo đảm khoản 30 triệu euro tiền thưởng nhờ dự vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Cần nhớ rằng doanh thu một năm của Bodo Glimt chỉ rơi vào khoảng 40-50 triệu euro, trong khi đó mùa trước, Pafos FC chỉ kiếm được khoảng 26 triệu euro tiền doanh thu. Số tiền thưởng khổng lồ từ các trận đấu ở giai đoạn phân hạng Champions League mùa này hứa hẹn giúp những tân binh như Pafos FC đổi đời.

Theo thông tin từ beIN Sports, tổng quỹ thưởng của Champions League mùa này đạt 2,467 tỷ euro, tăng nhẹ so với 2,437 tỷ ở mùa 2024/25. Khoảng 37,5% số tiền thưởng được phân bổ dựa trên thành tích, trong khi 35% còn lại dựa trên lượt xem và giá trị thương mại của câu lạc bộ.