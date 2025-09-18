Mourinho và Benfica: Cuộc tái ngộ định mệnh

Sự trở lại của Mourinho trên cương vị HLV trưởng Benfica làm dậy sóng không chỉ cộng đồng bóng đá Bồ Đào Nha, mà còn khiến cả châu Âu chú ý. Đây dường như là định mệnh.

Liệu Mourinho có thể đưa Benfica trở lại đỉnh cao?

Rạng sáng 17/9, Benfica sa thải HLV Bruno Lage sau thất bại 2-3 trước Qarabag tại Champions League, mở đường cho cuộc đàm phán với Mourinho. Theo A Bola, “Người Đặc Biệt” đồng ý trở lại với hợp đồng đến năm 2027, dự kiến dẫn dắt Benfica ngay vào cuối tuần này.

Sự trở lại này của Mourinho khiến không ít người bồi hồi: Nó có thể là cơ hội để “Người Đặc Biệt” sửa chữa quá khứ, đồng thời giúp ông hoài niệm về một thời trẻ tuổi, đi những bước đầu tiên trên con đường trở thành huyền thoại.

Bước chân đầu tiên

Hè năm 2000, Mourinho khi đó mới 37 tuổi, được bổ nhiệm làm HLV trưởng Benfica- một quyết định táo bạo của đội bóng lớn nhất Bồ Đào Nha. Với kinh nghiệm chỉ là trợ lý tại Barcelona và Porto, Mourinho bước vào Estadio da Luz với sự tự tin và tham vọng cháy bỏng.

Tuy nhiên, hành trình của ông tại Benfica ngắn ngủi, chỉ kéo dài 9 trận tại giải vô địch quốc gia (Primeira Liga). Mâu thuẫn với chủ tịch Manuel Vilarinho, người muốn áp đặt quyền kiểm soát đội hình, khiến Mourinho từ chức vào tháng 12/2000.

Mourinho vẫn khao khát chứng tỏ khả năng.

Ông rời đi với lời tuyên bố: “Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại và chứng minh giá trị của mình”. Dù ngắn ngủi, thời gian ở Benfica là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp của Mourinho sau này. Chính tại đây, Mourinho bắt đầu định hình phong cách huấn luyện đặc trưng: chiến thuật chặt chẽ, khả năng truyền động lực và cá tính mạnh mẽ.

Sau khi rời Benfica, ông dẫn dắt Uniao de Leiria trước khi tạo nên kỳ tích với Porto (vô địch Champions League 2004), mở ra kỷ nguyên vàng với Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid. Nhưng sâu thẳm, Benfica luôn là “giấc mơ dang dở” của Mourinho - một chương chưa hoàn thiện trong sự nghiệp lẫy lừng.

Giờ đây, ở năm 2025, Benfica không chỉ là một công việc mới với Mourinho. CLB Bồ Đào Nha có thể giúp ông khơi lại ngọn lửa tham vọng. Sự tái hợp với Benfica cũng đánh dấu lần trở lại Champions League của Mourinho sau gần nửa thập niên vắng bóng.

Lần cuối ông dẫn dắt tại giải đấu này là với Tottenham Hotspur mùa 2019/20. Kể từ đó, Mourinho gần như xa rời đỉnh cao Champions League, khi chỉ dẫn dắt các CLB chơi ở Europa League hay Europa Conference League. Khi làm việc ở Fenerbahce, Mourinho hai năm liên tiếp bị loại ở vòng play-off Champions League.

Người hâm mộ kỳ vọng Mourinho sẽ giúp Benfica trở lại đỉnh cao.

Cơ hội và thử thách

Với Benfica, Mourinho sẽ có cơ hội lần đầu tiên trải nghiệm thể thức mới của Champions League (league phase). Đây cũng là dịp để “Người đặc biệt” chứng minh ông chưa hết thời. Cũng sẽ có rất nhiều cuộc tái ngộ chờ Mourinho khi dẫn dắt Benfica tại vòng phân hạng Champions League, bao gồm các trận gặp Chelsea tại Stamford Bridge, gặp Real Madrid ở Estadio da Luz.

Đây là cơ hội để ông tái khẳng định tài năng tại sân khấu lớn nhất châu Âu cấp CLB. Mourinho luôn nổi tiếng với khả năng tạo bất ngờ tại Champions League. Ai có thể quên chiến thắng của Porto trước Manchester United năm 2004, hay cú ăn ba lịch sử với Inter Milan năm 2010?

Với Benfica, đội bóng giàu truyền thống với 2 cúp C1 (1961, 1962), Mourinho có cơ hội viết tiếp lịch sử. Tuy nhiên, thách thức không nhỏ: Benfica đang chật vật ở giải quốc nội từ đầu mùa, và khởi đầu tệ hại tại Champions League sau trận thua Qarabag.

Sau 24 năm, Mourinho không còn là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm của năm 2000. Ở tuổi 62, ông là một chiến lược gia dày dạn, từng đối đầu với những thử thách lớn nhất.

Trở lại Benfica, Mourinho không chỉ tìm cách hoàn thành giấc mơ dang dở mà còn muốn chứng minh rằng mình vẫn là “Người đặc biệt” trên sân khấu Champions League.

