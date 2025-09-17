Beckham muốn người Qatar mua lại MU

David Beckham bày tỏ sự lo lắng về tình trạng hiện tại của đội bóng cũ, đánh giá Manchester United đang thiếu sự đầu tư từ giới chủ.

Beckham không ngần ngại chỉ trích tình hình hiện tại của Manchester United.

"Tôi thực sự lo lắng về những gì đang xảy ra tại Manchester United. Câu lạc bộ thiếu sự đầu tư trong thời gian dài", Beckham trả lời phỏng vấn The Times. "Con đường tốt nhất phía trước? Sir Jim giữ 29% cổ phần, các nhà đầu tư Qatar mua phần còn lại".

Lời kêu gọi của Beckham diễn ra trong bối cảnh Manchester United đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và phong độ, dưới sự sở hữu của gia đình Glazer từ năm 2005. Sir Jim Ratcliffe, qua INEOS, đã mua 29% cổ phần của Manchester United vào tháng 12/2023 với giá 1,25 tỷ bảng, đồng thời nắm quyền kiểm soát hoạt động bóng đá.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về việc bán số cổ phần phần còn lại của gia đình Glazer - ước tính giá trị lên đến 5-6 tỷ bảng - vẫn đang bế tắc. Những lời đề nghị từ Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani (hoàng thân Qatar) hay các đơn vị khác đều bị gia đình Glazer từ chối.

Beckham, người từng bày tỏ mong muốn tham gia sở hữu Manchester United, nhiều lần kêu gọi thay đổi. Cựu danh thủ này nhấn mạnh: "CLB cần có sự ổn định về chủ sở hữu. Tôi biết những người phù hợp để làm điều đó".

Theo The Athletic, Beckham từng đề xuất bản thân như vai trò trung gian giữa Manchester United và những người Qatar muốn mua lại CLB, nhưng nhà Glazer vẫn im lặng. Beckham có mối quan hệ từ lâu dài với chính phủ Qatar, khi anh đến PSG thi đấu từ năm 2013, và làm đại sứ cho World Cup 2022.