Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Beckham muốn người Qatar mua lại MU

  • Thứ tư, 17/9/2025 13:15 (GMT+7)
  • 58 phút trước

David Beckham bày tỏ sự lo lắng về tình trạng hiện tại của đội bóng cũ, đánh giá Manchester United đang thiếu sự đầu tư từ giới chủ.

Beckham không ngần ngại chỉ trích tình hình hiện tại của Manchester United.

"Tôi thực sự lo lắng về những gì đang xảy ra tại Manchester United. Câu lạc bộ thiếu sự đầu tư trong thời gian dài", Beckham trả lời phỏng vấn The Times. "Con đường tốt nhất phía trước? Sir Jim giữ 29% cổ phần, các nhà đầu tư Qatar mua phần còn lại".

Lời kêu gọi của Beckham diễn ra trong bối cảnh Manchester United đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và phong độ, dưới sự sở hữu của gia đình Glazer từ năm 2005. Sir Jim Ratcliffe, qua INEOS, đã mua 29% cổ phần của Manchester United vào tháng 12/2023 với giá 1,25 tỷ bảng, đồng thời nắm quyền kiểm soát hoạt động bóng đá.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về việc bán số cổ phần phần còn lại của gia đình Glazer - ước tính giá trị lên đến 5-6 tỷ bảng - vẫn đang bế tắc. Những lời đề nghị từ Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani (hoàng thân Qatar) hay các đơn vị khác đều bị gia đình Glazer từ chối.

Beckham, người từng bày tỏ mong muốn tham gia sở hữu Manchester United, nhiều lần kêu gọi thay đổi. Cựu danh thủ này nhấn mạnh: "CLB cần có sự ổn định về chủ sở hữu. Tôi biết những người phù hợp để làm điều đó".

Theo The Athletic, Beckham từng đề xuất bản thân như vai trò trung gian giữa Manchester United và những người Qatar muốn mua lại CLB, nhưng nhà Glazer vẫn im lặng. Beckham có mối quan hệ từ lâu dài với chính phủ Qatar, khi anh đến PSG thi đấu từ năm 2013, và làm đại sứ cho World Cup 2022.

Thảm họa trọng tài ở Champions League

Loạt trận đầu tiên của vòng phân hạng Champions League 2025/26 chứng kiến nhiều quyết định gây tranh cãi từ các trọng tài và tổ VAR.

6 giờ trước

HLV Marseille giận dữ, tố đội nhà bị xử ép

HLV Roberto De Zerbi của Marseille không giấu nổi sự bức xúc sau trận thua 1-2 trước Real Madrid tại vòng phân hạng UEFA Champions League.

8 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Beckham David Beckham Manchester United

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Mourinho tai xuat o Benfica? hinh anh

Mourinho tái xuất ở Benfica?

25 phút trước 13:48 17/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Benfica đạt thỏa thuận nguyên tắc với Jose Mourinho để thay thế Bruno Lage, theo CNNPortugal. Hai mươi năm sau lần ra đi chóng vánh, “Người đặc biệt” trở lại Luz với kỳ vọng viết nên chương mới huy hoàng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý