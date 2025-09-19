Thống kê khó tin của Rashford khiến MU xấu hổ

Rạng sáng 19/9, màn trình diễn xuất sắc của Marcus Rashford trong trận mở màn Champions League giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 khiến người tất cả phải trầm trồ.

Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Trận đấu tại St James’ Park diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều có những cơ hội. Trong thế trận đó, Rashford là người tạo ra sự khác biệt. Anh mở tỷ số bằng một pha đánh đầu chính xác, trước khi nhân đôi cách biệt chỉ 10 phút sau với một cú sút đẳng cấp. Ngay sau trận đấu, Rashford nhận được "mưa lời khen" từ người hâm mộ, các chuyên gia và cầu thủ.

Đáng chú ý, Rashford sở hữu thống kê khiến các fan MU không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Theo chuyên gia bóng đá Statman Dave, Rashford hiện có số bàn thắng ghi được vào lưới các đội bóng Premier League mùa này bằng với tổng số bàn thắng mà toàn bộ đội hình MU ghi được trong 4 trận đầu tiên của mùa giải 2025/26.

"Quỷ đỏ" có 4 bàn thắng trong 4 trận đấu mở màn Premier League, bao gồm bàn mở tỷ số trong trận hoà 1-1 trước Fulham và 3 bàn trong chiến thắng 3-2 trước Burnley. Thực tế, chỉ 2 bàn trong số này được ghi do công của các cầu thủ MU.

Bàn thắng duy nhất trong trận hòa với Fulham là pha đá phản lưới nhà của Rodrigo Muniz sau quả phạt góc của Bryan Mbeumo. Ở trận gặp Burnley, bàn mở tỷ số cũng là pha phản lưới của Josh Cullen. Mbeumo và Bruno Fernandes ghi 2 bàn còn lại cho MU trận này.

Trong hè 2025, MU chi hơn 200 triệu bảng để nâng cấp hàng công. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ruben Amorim vẫn gây thất vọng. Chiếc ghế của nhà cầm quân này bắt đầu lung lay khi MU chỉ có 4 điểm sau 4 vòng đấu.