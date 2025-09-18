MU được khuyên bán Fernandes

Cựu cầu thủ Paul Parker cho rằng Manchester United nên bán Bruno Fernandes ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025.

Parker khẳng định Fernandes không phù hợp với lối chơi của HLV Ruben Amorim và muốn MU thay thế anh bằng tiền vệ Carlos Baleba của Brighton. MU và Man City đều được cho là đang theo đuổi Baleba, trong khi Brighton yêu cầu khoảng 100 triệu bảng để cầu thủ rời Amex.

"Bruno trong đội hình này giống như viên đá vuông cố gắng chui vào lỗ tròn", Parker nói. "Đó là một vấn đề lớn. HLV coi Bruno như một người hùng sẽ cứu MU, nhưng liệu điều đó có hại cho đội bóng không? Tôi không nghĩ MU có thể tiến lên với Bruno trong đội hình. Kobbie Mainoo mới là tương lai".

Parker cho rằng MU cần sự năng động ở khu vực giữa sân và sự kết hợp giữa Mainoo và Baleba sẽ rất hứa hẹn. "Một người có thể lên xuống và kiểm soát bóng rất tốt", Parker nhận xét về Baleba. "Cậu ấy di chuyển nhẹ nhàng. Baleba có tốc độ và khả năng giữ điềm tĩnh rất ấn tượng. MU lẽ ra phải chiêu mộ Baleba".

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Al Hilal đưa ra lời đề nghị khổng lồ trị giá 100 triệu bảng để chiêu mộ Fernandes, nhưng tiền vệ này từ chối và quyết định ở lại Old Trafford. HLV Ruben Amorim cũng không có kế hoạch để Fernandes ra đi.

Nhiều ý kiến khẳng định nếu MU bán Fernandes, số tiền thu được có thể đầu tư vào các mục tiêu khác, chẳng hạn Carlos Baleba. Tuy nhiên, Fernandes vẫn ở lại và tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt ở các trận đấu quan trọng.