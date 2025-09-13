Thông số giúp Bruno Fernandes đứng số một Premier League

Tiền vệ Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng vượt trội tại MU khi là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất Premier League trong ba mùa giải gần đây.

Fernandes nổi bật với khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Theo Opta, tiền vệ người Bồ Đào Nha tạo ra 119 cơ hội ở mùa 2022/23, 114 cơ hội ở mùa 2023/24 và 91 cơ hội ở mùa 2024/25. Bước sang mùa giải mới 2025/26, Fernandes nhanh chóng vươn lên dẫn đầu danh sách ngay từ những vòng đầu, với 12 lần tạo cơ hội ghi bàn sau 3 trận.

Những con số trên cho thấy, ngay cả khi phải thi đấu trái sở trường là tiền vệ trung tâm từ đầu mùa này, Fernandes vẫn chứng tỏ được tầm ảnh hưởng đến lối chơi của "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, MU mới chỉ thắng 1 trong 3 trận đầu tại Premier League mùa này.

Tầm ảnh hưởng của Fernandes sẽ tiếp tục được kiểm chứng vào ngày 14/9, khi MU bước vào trận derby rực lửa với Man City tại sân Etihad. Đây là cuộc đối đầu mà cả hai đội đều chịu áp lực lớn, sau những cú sảy chân liên tiếp ở 3 vòng mở màn.

Trong bối cảnh Mason Mount và Matheus Cunha đều dính chấn thương, HLV Ruben Amorim dự kiến để Fernandes trở lại vị trí hộ công ưa thích, sát cánh cùng Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Ở khu trung tuyến, Kobbie Mainoo và Casemiro có thể đá cặp cùng nhau.

Trong lúc hàng công của "Quỷ đỏ" vẫn chưa thực sự bùng nổ, những đường chuyền sắc bén của Fernandes hứa hẹn sẽ trở thành “vũ khí” lợi hại.

