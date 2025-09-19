Phản ứng của Rashford khi tỏa sáng ở Champions League

Marcus Rashford trở thành tâm điểm trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Newcastle ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9.

Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Tiền đạo người Anh ghi cả hai bàn thắng cho đội bóng xứ Catalonia và được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận đấu (MVP). Đây cũng là những pha lập công đầu tiên của Rashford tại đấu trường châu Âu trong màu áo Barcelona, giúp anh giải tỏa áp lực sau chuỗi trận tịt ngòi ở La Liga.

Phát biểu sau trận, Rashford chia sẻ: “Đây là một trận đấu tuyệt vời ở một sân đấu khó khăn. Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên cho Barca trong một trận chính thức. Ở tình huống đánh đầu, tôi tấn công sớm vào khoảng trống trong vòng cấm của Newcastle để dứt điểm gọn gàng. Bàn thắng thứ hai đến từ kỹ thuật mà tôi rèn luyện suốt sự nghiệp. Được ghi bàn theo cách ấy trong một trận đấu thật sự hoàn hảo".

Ngôi sao người Anh cũng khẳng định anh ngày càng hòa nhập tốt hơn với triết lý bóng đá mà HLV Hansi Flick đang áp dụng tại Barcelona. Anh nói: “Chúng tôi có một tập thể với nhiều cầu thủ đẳng cấp. Việc chuyển đến một thành phố mới, một nền văn hóa mới không dễ dàng, nhưng tôi đang tận hưởng và cảm thấy ngày càng thoải mái".

Sau màn trình diễn này, Rashford được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sự tự tin và phong độ khi trở lại đấu trường La Liga.

