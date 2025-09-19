Ansu Fati ghi bàn ở Champions League sau 4 năm

Rạng sáng 19/9, cựu thần đồng của Barcelona ghi bàn trong trận thua 1-4 của Monaco trước Club Brugge ở vòng phân hạng Champions League.

Fati có lần đầu ra sân cho Monaco.

Phút 90+1, Takumi Minamino chuyền chuẩn xác để Ansu Fati đá nối từ cự ly gần, đưa bóng vượt qua hàng loạt hậu vệ trước khi nằm gọn trong lưới đội chủ nhà Brugge. Monaco lấy lại chút danh dự trước đại diện Bỉ, trong khi Fati có bàn thắng ở ngay trận ra quân trong màu áo đội bóng mới.

Chân sút người Tây Ban Nha phải chờ rất lâu để lại được ăn mừng ở đấu trường Champions League. Lần gần nhất anh lập công ở giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu diễn ra cách đây 4 năm, đó là bàn thắng duy nhất giúp Barcelona đánh bại Dynamo Kyiv ở vòng bảng mùa 2021/22.

Trong khi đó, Club Brugge có khởi đầu như mơ tại UEFA Champions League 2025/26 khi đánh bại Monaco với tỷ số đậm, qua đó nối dài mạch bất bại tại sân nhà lên con số 7 trận (6 thắng, 1 hòa). Đây cũng là chiến thắng thứ 3 của đội bóng Bỉ trong 5 lần chạm trán đại diện Ligue 1.

Monaco nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí suýt mở tỷ số sớm khi được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 8. Tuy nhiên, Maghnes Akliouche không thắng được thủ môn kỳ cựu Simon Mignolet. Tình huống cứu thua này trở thành bước ngoặt, giúp đội chủ nhà bùng nổ mạnh mẽ.

Phút 32, Nicolo Tresoldi ghi bàn trong trận ra mắt Champions League với cú dứt điểm lạnh lùng sau đường kiến tạo chuẩn xác của đội trưởng Hans Vanaken. Chỉ vài phút sau, đến lượt Raphael Onyedika trừng phạt sai lầm hàng thủ Monaco với pha lập công nâng tỷ số lên 2-0. Khi hiệp một khép lại, Vanaken tiếp tục tỏa sáng bằng cú volley đẹp mắt, giúp Brugge bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3-0.

Sang hiệp hai, Brugge tung đòn kết liễu ở phút 75. Mamadou Diakhon dứt điểm quyết đoán từ pha phản công mẫu mực. Monaco chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút cuối nhờ công Ansu Fati, nhưng tất cả đã quá muộn.

Brugge có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân Atalanta ở lượt tiếp theo. Trong khi đó, Monco phải chạm trán Man City.