Haaland tạo cột mốc lịch sử ở Champions League

  • Thứ sáu, 19/9/2025 03:41 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Rạng sáng 19/9, Haaland tỏa sáng giúp Man City nhấn chìm Napoli ở vòng phân hạng.

Haaland liên tục ghi bàn.

Phút 56 trận đấu tại Etihad, Erling Haaland chọn vị trí chuẩn xác để đón đường treo bóng của Foden, trước khi tung cú đánh đầu từ cự ly gần, mở tỷ số cho Man City.

Haaland đã ghi đến 8 bàn chỉ trong 3 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ. Tính riêng ở đấu trường Champions League, Haaland đã có pha lập công thứ 50 chỉ trong 49 trận, hiệu suất không chân sút nào trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu có thể chạm đến. Người đạt cột mốc 50 bàn nhanh thứ 2 Champions League là Ruud van Nistelrooy với 62 lần ra sân.

Trước đó, chính Haaland tạo bước ngoặt cho trận đấu bằng pha đột phá, buộc Giovanni Di Lorenzo phải nhận thẻ đỏ ngay từ phút 21. Kể từ thời khắc này, Napoli chỉ còn biết chịu trận trước những pha tấn công như sóng vỗ bờ từ chủ nhà.

Đến phút 65, hàng thủ đại diên Serie A thêm một lần sụp đổ. Từ đường chọc khe của Tijjani Reijnders, Jeremy Doku vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ, dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt.

Màn so tài tại Etihad khép lại với 23 lần dứt điểm cho Man City. Ở chiều ngược lại, Napoli chỉ có vỏn vẹn 1 cơ hội. Kevin De Bruyne có ngày về không như ý, khi anh dính chấn thương và phải rời sân ngay từ phút 26.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 1/10, Man City sẽ chạm trán Monaco trên sân khách, trong khi thầy trò Antonio Conte tiếp đón Sporting.

