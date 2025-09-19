Điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng của Mourinho

Benfica chính thức bổ nhiệm Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2027.

Mourinho trở lại Champions League sau 5 năm vắng bóng.

Tuy nhiên, trong hợp đồng của "Người đặc biệt" lại có điều khoản cho phép hai bên dừng hợp tác ngay sau mùa giải năm nay.

Quyết định bổ nhiệm Mourinho được Benfica đưa ra chỉ hai ngày sau khi đội bóng thủ đô Lisbon bất ngờ thất thủ trước Qarabag tại Champions League, dẫn đến việc Bruno Lage bị sa thải.

Ở tuổi 62, Mourinho trở lại Benfica, nơi ông từng bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2000. Khi đó, ông chỉ dẫn dắt đội bóng 10 trận trước khi chia tay do mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Lần trở lại này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, không chỉ với Mourinho mà còn với người hâm mộ Benfica, những người luôn khát khao chứng kiến đội bóng lấy lại vị thế hàng đầu tại châu Âu.

“Lời hứa của tôi rất rõ ràng, tôi sẽ sống vì Benfica, vì sứ mệnh còn dang dở của mình. Kể từ giờ, lợi ích của Benfica là điều quan trọng nhất với tôi", Mourinho phát biểu trong buổi ra mắt.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa rời Fenerbahce chưa đầy một tháng trước sau thất bại ở vòng play-off Champions League trước chính Benfica. Giờ đây, ông được kỳ vọng sẽ vực dậy đội bóng đang đứng thứ 6 tại Primeira Liga, kém Porto 5 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.

Mourinho sẽ có màn ra mắt chính thức trên băng ghế huấn luyện Benfica vào cuối tuần này, trong chuyến làm khách trên sân của AVS, đội đang xếp thứ 17. Đáng chú ý, vào ngày 30/9, ông sẽ trở lại Stamford Bridge để dẫn dắt Benfica đối đầu Chelsea tại Champions League, nơi ông từng tự xưng là “Người đặc biệt” vào năm 2004.